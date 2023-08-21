ДТП зі смертю нацгвардійця: справу екссудді Тандира відправили до суду

Обвинувальний акт відносно колишнього голови Макарівського районного суду Київської області Олексія Тандира, підозрюваного у вчиненні смертельної ДТП, передано до суду.

Джерело: пресслужби ДБР, Київської міськпрокуратури

Дослівно: "Київська міська прокуратура направила до суду обвинувальний акт щодо голови районного суду Київщини за фактом ДТП у стані алкогольного сп'яніння, внаслідок якої загинув військовослужбовець Національної гвардії України (ч. 3 ст. 286-1 КК України)".

Деталі: Повідомляється, що на початку серпня працівники ДБР завершили досудове розслідування стосовно судді Тандира, який за кермом автомобіля спричинив смертельну дорожньо-транспортну пригоду на блокпості в Києві, внаслідок чого загинув 23-річний військовослужбовець Національної гвардії.

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Всього за час розслідування проведено 18 експертиз, серед яких судово-медичні, хімічні, технічні та інші.

Там нагадали, що суддя під час відібрання біологічних зразків спробував спотворити їх вміст з метою приховування стану алкогольного сп’яніння.

Однак, наголосили в ДБР, висновками судових експертиз підтверджено вміст алкоголю у наданих зразках. Стан сп’яніння підтверджено також висновками інших експертиз. За результатами автотехнічної, трасологічної та технічної експертиз доведено порушення правил дорожнього руху, недотримання заборон дорожніх знаків та значне перевищення швидкості на момент зіткнення.

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Суддя підозрюється у порушенні правил безпеки дорожнього руху в стані алкогольного сп’яніння, що спричинили смерть потерпілого (ч. 3 ст. 286-1 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

Передісторія:

В ніч на 26 травня голова Макарівського районного суду Київської області Олексій Тандир збив на смерть нацгвардійця на блокпосту в столиці.

Як повідомило "Суспільному" джерело у Нацгвардії, суддя на "Лексусі" врізався у військового, коли той вийшов на дорогу встановити інженерні загородження. Суддя був п'яний, а в його авто валялися порожні пляшки з-під алкоголю.

ДБР повідомило, що суддя відмовився від проходження огляду на місці. Його доставили в лікарню з метою виявлення стану сп’яніння. Суд задовольнив клопотання прокуратури про примусове відібрання у судді біологічних зразків, пізніше зразки відібрали.



Тандиру оголосили підозру у скоєнні смертельної ДТП у стані алкогольного сп'яніння за ч.3 ст. 286-1 ККУ. Йому загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від 5 до 10 років.

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