Розстріл нацгвардійців у Дніпрі: суд від жовтня 2022 року слухає свідків

Слухання в справі вбивства солдатом строкової служби Артемієм Рябчуком нацгвардійців на заводі Південмаш триває вже майже рік, ДБР не виявило протиправних дій з боку посадових осіб НГУ, але кримінальне провадження не закрито.

Джерело: відповідь ДБР на запит "Української правди", співрозмовники УП в правоохоронних органах, відповідь прокуратури на запит УП

Деталі: Маючи інформацію джерела про повільний судовий процес у справі Рябчука, УП звернулась до Державного бюро розслідувань із низкою запитань. Зокрема: на якій стадії перебуває судовий процес, чи визнає Рябчук свою провину та чи завершено кримінальне провадження за фактом можливої службової недбалості та бездіяльності посадових осіб Нацгвардії.

Державне бюро розслідувань відповіло лише, що досудове розслідування стосовно можливих протиправних дій посадових осіб Національної гвардії України триває. Про підозру жодній особі не повідомлялося, обвинувальний акт до суду не скеровувався.

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Решту питань ДБР скерувало до процесуальних керівників – Спеціалізованої прокуратури в сфері оборони Східного регіону. Відповіді від цієї структури (крім відписки про скерування запиту на нижчий рівень – до Дніпровської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону – УП на момент публікації не отримала). Речник Сергій Дівєєв не відповів ні на повідомлення в месенджері, ні на дзвінки УП.

Водночас за даними джерела УП, справа, яку слухає колегія суддів Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська, налічує 14 томів.

Наразі процес перебуває на стадії допиту свідків та потерпілих.

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Дослідження письмових доказів ще не розпочато.

Допит обвинуваченого Рябчука заплановано після допиту всіх свідків, потерпілих та дослідження письмових доказів.

Одне з джерел УП зазначило, що судові засідання відбуваються 2 рази на місяць.

із відповіді ДБР на запит

із відповіді ДБР на запит

Рябчука обвинувачують у :

порушенні статутних правил взаємовідносин між військовослужбовцями за відсутності відносин підлеглості, вчинене щодо кількох осіб, із застосуванням зброї, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 3 ст. 406 КК України);

умисному вбивстві (п. п. 1, 8, 9 ч. 2 ст. 115 КК України);

закінченому замаху на умисне вбивство двох та більше осіб особою у зв’язку з виконанням нею службового обов’язку, а також з метою приховати інший злочин або полегшити його вчинення (ч. 2 ст. 15, п. п. 1, 8, 9 ч. 2 ст. 115 КК України);

викраденні військовослужбовцем зброї, бойових припасів, іншого військового майна, вчинене в умовах особливого періоду, крім воєнного стану (ч. 3 ст. 410 КК України);

дезертирстві (ч. 3 ст. 408 КК України);

порушенні статутних правил вартової служби, що спричинило тяжкі наслідки, для запобігання яким призначено дану варту, вчинене в умовах особливого періоду, крім воєнного стану (ч. 2 ст. 418 КК України);

незаконному поводженні зі зброєю, тобто носінні та зберіганні вогнепальної зброї, бойових припасів без передбаченого законом дозволу (ч. 1 ст. 263 КК України).

Оновлено: На наступний день після оприлюднення новини УП таки отримала відповідь Дніпровської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону, в якій ідеться, що судовий процес є закритим і більша частина запитуваної інформації, не може бути розголошена.

Наступне судове засідання має відбутися 15 вересня.

Передісторія: