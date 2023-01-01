На Луганщині лікарня за тиждень прийняла 350 поранених окупантів – Генштаб

Протягом останнього тижня до лікарні міста Біловодськ Луганської області доставили близько 350 поранених російських військових.

Джерело: зведення Генерального штабу ЗСУ у Facebook

Дослівно: "Противник продовжує втрачати живу силу. Протягом останнього тижня тільки до міської лікарні Біловодська Луганської області доставлено близько 350 поранених військовослужбовців загарбників".

Деталі: Генштаб також повідомив, що 30 грудня у Запорізькій області було поранено до 160 окупантів та знищено 10 одиниць ворожої військової техніки різних типів.

Що цьому передувало: 29 грудня ЗСУ ліквідували 200 загарбників на Херсонщині.