На Луганщине больница за неделю приняла 350 раненых оккупантов – Генштаб

В течение последней недели в больницу города Беловодск Луганской области доставили около 350 раненых российских военных.

Источник: сводка Генерального штаба ВСУ в Facebook

Дословно: "Противник продолжает терять живую силу. В течение последней недели только в городскую больницу Беловодска Луганской области доставлено около 350 раненых военнослужащих захватчиков".

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Детали: Генштаб также сообщил, что 30 декабря в Запорожской области было ранено до 160 оккупантов и уничтожено 10 единиц вражеской военной техники различных типов.

Что этому предшествовало: 29 декабря ВСУ ликвидировали 200 захватчиков на Херсонщине.