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Українські бійці в Соледарі намагаються втримати оборону – Маляр

Ірина БалачукП'ятниця, 13 січня 2023, 08:05
Українські бійці в Соледарі намагаються втримати оборону – Маляр
Фото ілюстративне з Facebook Генштабу ЗСУ

Ніч у Соледарі Донецької області була важкою – українські захисники намагаються втримати оборону, тривають бої.

Джерело: заступниця міністра оборони України Ганна Маляр у Telegram

Пряма мова Маляр: "Ніч в Соледарі була гарячою, тривали бої. Ворог кинув ледь не всі основні сили на донецький напрям та підтримує високу інтенсивність наступу". 

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Деталі: Водночас заступник міністра підкреслила, що оборонці України "відважно намагаються втримати оборону".

Маляр зазначила, що "це складний етап війни", але Україна безсумнівно переможе.  

Читайте також: Оборона Соледара, потенційне оточення та ризики для Бахмута. Інтерв'ю з бійцем 46 бригади Олександром Погребиським

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія: 

  • Днями пресслужба власника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина опублікувала фото нібито з соляної шахти Соледара та повідомила, що начебто вся територія міста взята під контроль бойовиків.
  • Водночас ввечері 11 січня Генштаб України повідомив, що в Соледарі бої тривають, а на Бахмутському напрямку окупанти намагаються взяти під контроль шляхи постачання українських військових.
  • Зеленський у вечірньому відеозверненні 12 січня наголосив, що українські захисники утримують місто.
  • 12 січня Міністерство оборони США не підтвердило, що Соледар Донецької області був захоплений російськими окупантами.
  • 13 січня аналітики Інституту вивчення війни заявили, що російські окупанти, ймовірно, захопили місто Соледар, однак це не призведе до оточення Бахмута.

Теми: Донецька областьСоледарвійна
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