Українські бійці в Соледарі намагаються втримати оборону – Маляр
П'ятниця, 13 січня 2023, 08:05
Ніч у Соледарі Донецької області була важкою – українські захисники намагаються втримати оборону, тривають бої.
Джерело: заступниця міністра оборони України Ганна Маляр у Telegram
Пряма мова Маляр: "Ніч в Соледарі була гарячою, тривали бої. Ворог кинув ледь не всі основні сили на донецький напрям та підтримує високу інтенсивність наступу".
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Деталі: Водночас заступник міністра підкреслила, що оборонці України "відважно намагаються втримати оборону".
Маляр зазначила, що "це складний етап війни", але Україна безсумнівно переможе.
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Передісторія:
- Днями пресслужба власника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина опублікувала фото нібито з соляної шахти Соледара та повідомила, що начебто вся територія міста взята під контроль бойовиків.
- Водночас ввечері 11 січня Генштаб України повідомив, що в Соледарі бої тривають, а на Бахмутському напрямку окупанти намагаються взяти під контроль шляхи постачання українських військових.
- Зеленський у вечірньому відеозверненні 12 січня наголосив, що українські захисники утримують місто.
- 12 січня Міністерство оборони США не підтвердило, що Соледар Донецької області був захоплений російськими окупантами.
- 13 січня аналітики Інституту вивчення війни заявили, що російські окупанти, ймовірно, захопили місто Соледар, однак це не призведе до оточення Бахмута.