Українські бійці в Соледарі намагаються втримати оборону – Маляр

Ніч у Соледарі Донецької області була важкою – українські захисники намагаються втримати оборону, тривають бої.

Джерело: заступниця міністра оборони України Ганна Маляр у Telegram

Пряма мова Маляр: "Ніч в Соледарі була гарячою, тривали бої. Ворог кинув ледь не всі основні сили на донецький напрям та підтримує високу інтенсивність наступу".

Деталі: Водночас заступник міністра підкреслила, що оборонці України "відважно намагаються втримати оборону".

Маляр зазначила, що "це складний етап війни", але Україна безсумнівно переможе.

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