Украинские бойцы в Соледаре пытаются удержать оборону – Маляр
Пятница, 13 января 2023, 09:05
Ночь в Соледаре Донецкой области была тяжелой – украинские защитники пытаются удержать оборону, продолжаются бои.
Источник: заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в Telegram
Прямая речь Маляр: "Ночь в Соледаре была горячей, продолжались бои. Враг бросил чуть ли не все основные силы на донецкое направление и поддерживает высокую интенсивность наступления".
Детали: В то же время заместитель министра подчеркнула, что защитники Украины "отважно пытаются удержать оборону".
Маляр отметила, что "это сложный этап войны", но Украина несомненно победит.
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- На днях пресс-служба владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина опубликовала фото якобы из соляной шахты Соледара и сообщила, что якобы вся территория города взята под контроль боевиков.
- В то же время вечером 11 января Генштаб Украины сообщил, что в Соледаре бои продолжаются, а на Бахмутском направлении оккупанты пытаются взять под контроль пути снабжения украинских военных.
- Зеленский в вечернем видеообращении 12 января подчеркнул, что украинские защитники удерживают город.
- В тот же день Министерство обороны США не подтвердило, что Соледар захвачен российскими оккупантами.
- 13 января аналитики Института изучения войны заявили, что российские оккупанты, вевоятно, захватили город Соледар, однако это не приведет к окружению Бахмута.