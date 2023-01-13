Украинские бойцы в Соледаре пытаются удержать оборону – Маляр

Ночь в Соледаре Донецкой области была тяжелой – украинские защитники пытаются удержать оборону, продолжаются бои.

Источник: заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в Telegram

Прямая речь Маляр: "Ночь в Соледаре была горячей, продолжались бои. Враг бросил чуть ли не все основные силы на донецкое направление и поддерживает высокую интенсивность наступления".

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Детали: В то же время заместитель министра подчеркнула, что защитники Украины "отважно пытаются удержать оборону".

Маляр отметила, что "это сложный этап войны", но Украина несомненно победит.

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