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Резніков про звільнення Суровікіна: це конфлікт Пригожина з регулярною армією РФ

Альона Мазуренко П'ятниця, 13 січня 2023, 12:53
ОЛЕКСІЙ РЕЗНІКОВ, ФОТО GETTY IMAGES

Міністр оборони України Олексій Резніков вважає, що заміна командувача російськими військовими в Україні свідчить про конфлікт між керівництвом регулярної армії РФ і главою кишенькового ПВК "Вагнер" Євгеном Пригожиним.

Джерело: Резніков в інтерв’ю BBC

Деталі: За словами Резнікова, заміна Сергія Суровікіна на Валерія Герасимова стала результатом "конфлікту між Пригожиним і збройними силами Російської Федерації".

Відтак, Суровікін керував атаками на енергетичну інфраструктуру України, які, за словами Рєзнікова, "безрезультатно зменшили запаси (російських ракет)".

Резніков також повторив тезу про те, що у росіян "закінчуються ракети".

Що було раніше: 11 січня Сергія Суровікіна зняли з посади командувача об'єднаного угруповання військ в Україні, на цей пост призначено начальника Генштабу РФ Валерія Герасимова. Суровікін тепер його заступник.

Суровікін протримався на посаді 3 місяці. Його призначили на початку жовтня.

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На цій посаді Суровікін найбільше "прославився" тим, що ухвалив "непросте рішення" і здав українським військам Херсон. Також з його приходом Росія почала наносити масовані ракетні удари по енергетичній інфраструктурі України.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний дав таку оцінку Суровікіну: Звичайний держиморда.

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Теми: РезніковСуровікінРосіяЗбройні сили
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