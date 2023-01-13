Резников об увольнении Суровикина: это конфликт Пригожина с регулярной армией РФ

Министр обороны Украины Алексей Резников считает, что замена командующего российскими военными в Украине свидетельствует о конфликте между руководством регулярной армии РФ и главой карманного ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным.

Источник: Резников в интервью BBC

Детали: По словам Резникова, замена Сергея Суровикина на Валерия Герасимова стала результатом "конфликта между Пригожиным и вооруженными силами Российской Федерации".

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Следовательно, Суровикин руководил атаками на энергетическую инфраструктуру Украины, которые, по словам Резникова, "безрезультатно уменьшили запасы (российских ракет)".

Резников также повторил тезис о том, что у россиян "заканчиваются ракеты".

Что было раньше: 11 января Сергея Суровикина сняли с должности командующего объединенной группировки войск в Украине, на этот пост назначен начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов. Суровикин теперь его заместитель.

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Суровикин продержался на должности 3 месяца. Его назначили в начале октября.

На этой должности Суровикин больше всего "прославился" тем, что принял "непростое решение" и сдал украинским войскам Херсон. Также с его приходом Россия начала наносить массированные ракетные удары по энергетической инфраструктуре Украины.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный дал такую оценку Суровикину: Обычный держиморда.

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