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НОК исключил из своего состава Суркиса, Шуфрича, Шевченко и Беленюка

Станислав ПогориловПятница, 13 января 2023, 13:53
Фото: НОК

Национальный олимпийский комитет (НОК) во время Генеральной ассамблеи 13 января исключил из своего состава Нестора Шуфрича, Григория Суркиса, а также Андрея Шевченко и Жана Беленюка.

Источник: пресс-служба НОК, "Интерфакс-Украина"

Дословно: "В части кадровых ротаций большинством голосов были удовлетворены заявления отдельных членов НОК о выходе из состава исполкома и состава организации".

Детали: В частности, во время Генассамблеи НОК было принято решение об отставке народного депутата Григория Суркиса, исполняющего обязанности президента Федерации легкой атлетики Украины Евгения Пронина, народного депутата Нестора Шуфрича.

Также была принята отставка футболиста и тренера Андрея Шевченко, который был вице-президентом НОК, олимпийского чемпиона и народного депутата ВПУ от фракции "Слуга народа" Жана Беленюка, главу Федерации хоккея Георгия Зубко, народного депутата от фракции "Батькивщина" Андрея Кожемякина.

Предыстория: 

  • 17 ноября на ХХХVII отчетно-выборной ассамблее НОК был избран Вадим Гутцайт новым председателем комитета. Новыми членами Национального олимпийского комитета стали в том числе избран Григорий Суркис и Нестор Шуфрич
  • Бывший тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко заявил, что покидает Национальный олимпийский комитет из-за несогласия с результатами выборов нового состава НОК.
  • 18 ноября бывшие члены ОПЗЖ Григорий Суркис и Нестор Шуфрич покинули состав Национального олимпийского комитета Украины. 
  • Борец греко-римского стиля и народный депутат Жан Беленюк также попросил исключить его из членов комитета. Кроме того, Беленюк сообщил, что новоизбранный президент Вадим Гутцайт завел в НОК "золотую" команду, 80% из которой вообще не имеют никакого отношения к спорту.

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Темы: НОКспорт
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