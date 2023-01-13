НОК исключил из своего состава Суркиса, Шуфрича, Шевченко и Беленюка

Национальный олимпийский комитет (НОК) во время Генеральной ассамблеи 13 января исключил из своего состава Нестора Шуфрича, Григория Суркиса, а также Андрея Шевченко и Жана Беленюка.

Источник: пресс-служба НОК, "Интерфакс-Украина"

Дословно: "В части кадровых ротаций большинством голосов были удовлетворены заявления отдельных членов НОК о выходе из состава исполкома и состава организации".

Детали: В частности, во время Генассамблеи НОК было принято решение об отставке народного депутата Григория Суркиса, исполняющего обязанности президента Федерации легкой атлетики Украины Евгения Пронина, народного депутата Нестора Шуфрича.

Также была принята отставка футболиста и тренера Андрея Шевченко, который был вице-президентом НОК, олимпийского чемпиона и народного депутата ВПУ от фракции "Слуга народа" Жана Беленюка, главу Федерации хоккея Георгия Зубко, народного депутата от фракции "Батькивщина" Андрея Кожемякина.

Предыстория:

17 ноября на ХХХVII отчетно-выборной ассамблее НОК был избран Вадим Гутцайт новым председателем комитета. Новыми членами Национального олимпийского комитета стали в том числе избран Григорий Суркис и Нестор Шуфрич.

Бывший тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко заявил, что покидает Национальный олимпийский комитет из-за несогласия с результатами выборов нового состава НОК.

18 ноября бывшие члены ОПЗЖ Григорий Суркис и Нестор Шуфрич покинули состав Национального олимпийского комитета Украины.

Борец греко-римского стиля и народный депутат Жан Беленюк также попросил исключить его из членов комитета. Кроме того, Беленюк сообщил, что новоизбранный президент Вадим Гутцайт завел в НОК "золотую" команду, 80% из которой вообще не имеют никакого отношения к спорту.