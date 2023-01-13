НОК исключил из своего состава Суркиса, Шуфрича, Шевченко и Беленюка

Национальный олимпийский комитет (НОК) во время Генеральной ассамблеи 13 января исключил из своего состава Нестора Шуфрича, Григория Суркиса, а также Андрея Шевченко и Жана Беленюка.

Источник: пресс-служба НОК, "Интерфакс-Украина"

Дословно: "В части кадровых ротаций большинством голосов были удовлетворены заявления отдельных членов НОК о выходе из состава исполкома и состава организации".

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Детали: В частности, во время Генассамблеи НОК было принято решение об отставке народного депутата Григория Суркиса, исполняющего обязанности президента Федерации легкой атлетики Украины Евгения Пронина, народного депутата Нестора Шуфрича.

Также была принята отставка футболиста и тренера Андрея Шевченко, который был вице-президентом НОК, олимпийского чемпиона и народного депутата ВПУ от фракции "Слуга народа" Жана Беленюка, главу Федерации хоккея Георгия Зубко, народного депутата от фракции "Батькивщина" Андрея Кожемякина.

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