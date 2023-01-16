Секретар РНБО Олексій Данілов вважає, що останні зміни в керівництві російськими військами свідчать про підготовку до "крайнього ривка" окупантів.

Джерело: Данілов в ефірі телемарафону

Пряма мова: "Розуміючи, що відбувається на Росії, розуміємо, що вони готуються зробити так званий крайній ривок. Ми більш ніж упевнені, що з цим пов'язані ті процеси, які на сьогодні відбуваються по зміні людей...

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Саме призначення Герасимова говорить про те, що для них це останній дзвоник. Після того вже не буде на кого міняти, не буде на кого списувати ті поразки, які вони обов'язково отримають на нашій території. Вони до цього готуються, і ми маємо до цього готуватися".

Деталі: На думку Данілова, через свою тягу до символізму росіяни можуть готувати такий "ривок" на річницю повномасштабного вторгнення 24 лютого.

Також, за його словами, це може статися і в березні.

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На думку Данілова, після нападу на Україну Росія потенційно може напасти на Казахстан.

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