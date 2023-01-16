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Після призначення Герасимова вже не буде на кого списувати поразки – Данілов

Альона Мазуренко Понеділок, 16 січня 2023, 20:31
фото: УП

Секретар РНБО Олексій Данілов вважає, що останні зміни в керівництві російськими військами свідчать про підготовку до "крайнього ривка" окупантів.

Джерело: Данілов в ефірі телемарафону

Пряма мова: "Розуміючи, що відбувається на Росії, розуміємо, що вони готуються зробити так званий крайній ривок. Ми більш ніж упевнені, що з цим пов'язані ті процеси, які на сьогодні відбуваються по зміні людей...

Саме призначення Герасимова говорить про те, що для них це останній дзвоник. Після того вже не буде на кого міняти, не буде на кого списувати ті поразки, які вони обов'язково отримають на нашій території. Вони до цього готуються, і ми маємо до цього готуватися".

Деталі: На думку Данілова, через свою тягу до символізму росіяни можуть готувати такий "ривок" на річницю повномасштабного вторгнення 24 лютого.

Також, за його словами, це може статися і в березні.

На думку Данілова, після нападу на Україну Росія потенційно може напасти на Казахстан.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: 

  • Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що навесні Україні слід готуватися до нового наступу росіян з районів, які вона вже окупувала на півдні і сході.
  • У грудні 2022 року Резніков в інтерв’ю The Guardian розповідав, що російські війська готуються до нового масштабного наступу в лютому 2023 року.
  • Заява Резнікова про можливий новий широкий наступ росіян співпала зі схожими заявами президента Володимира Зеленського, головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного та командувача Сухопутних військ України Олександра Сирського в інтерв’ю виданню The Economist.
  • Залужний в інтерв'ю The Economist заявив, що росіяни готують близько 200 тисяч нових солдатів, глава ЗСУ не сумнівається, що вони знову підуть на Київ.
  • За його словами, вже в січні, але швидше за все навесні, РФ може розпочати великий наступ з Донбасу на сході, з півдня або навіть з Білорусі.

Теми: ДаніловРосіявійна
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