После назначения Герасимова уже не на кого будет списывать поражения – Данилов

Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что последние изменения в руководстве российскими войсками свидетельствуют о подготовке к "крайнему рывку" оккупантов.

Источник: Данилов в эфире телемарафона

Прямая речь: "Они готовятся сделать так называемый крайний рывок. Мы более чем уверены, что с этим связаны те процессы, которые на сегодня происходят по смене людей...

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Само назначение Герасимова говорит о том, что для них это последний звоночек. После того уже не будет на кого менять, не будет на кого списывать те поражения, которые они обязательно получат на нашей территории. Они к этому готовятся, и мы должны к этому готовиться".

Детали: По мнению Данилова, из-за своей тяги к символизму россияне могут готовить такой "рывок" на годовщину полномасштабного вторжения 24 февраля.

Также, по его словам, это может произойти и в марте.

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По мнению Данилова, после нападения на Украину Россия потенциально может напасть на Казахстан.

Напомним: