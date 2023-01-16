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После назначения Герасимова уже не на кого будет списывать поражения – Данилов

Алена МазуренкоПонедельник, 16 января 2023, 19:31
После назначения Герасимова уже не на кого будет списывать поражения – Данилов
фото: УП

Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что последние изменения в руководстве российскими войсками свидетельствуют о подготовке к "крайнему рывку" оккупантов.

Источник: Данилов в эфире телемарафона

Прямая речь: "Они готовятся сделать так называемый крайний рывок. Мы более чем уверены, что с этим связаны те процессы, которые на сегодня происходят по смене людей...

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Само назначение Герасимова говорит о том, что для них это последний звоночек. После того уже не будет на кого менять, не будет на кого списывать те поражения, которые они обязательно получат на нашей территории. Они к этому готовятся, и мы должны к этому готовиться".

Детали: По мнению Данилова, из-за своей тяги к символизму россияне могут готовить такой "рывок" на годовщину полномасштабного вторжения 24 февраля.

Также, по его словам, это может произойти и в марте.

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По мнению Данилова, после нападения на Украину Россия потенциально может напасть на Казахстан.

Напомним: 

  • Министр обороны Алексей Резников заявил, что весной Украине следует готовиться к новому наступлению россиян из районов, которые она уже оккупировала на юге и востоке.
  • В декабре 2022 года Резников в интервью The Guardian рассказывал, что российские войска готовятся к новому масштабному наступлению в феврале 2023 года.
  • Заявление Резникова о возможном новом широком наступлении россиян совпало с похожими заявлениями президента Владимира Зеленского, главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного и командующего Сухопутными войсками Украины Александра Сирского в интервью изданию The Economist.
  • Залужный в интервью The Economist заявил, что россияне готовят около 200 тысяч новых солдат, глава ВСУ не сомневается, что они снова пойдут на Киев.
  • По его словам, уже в январе, но скорее всего весной, РФ может начать большое наступление с Донбасса на востоке, с юга или даже из Беларуси.

Темы: ДаниловРосcиявойна
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