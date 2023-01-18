Небензя на засіданні Радбезу ООН брехав, що причиною трагедії у Дніпрі стала робота ППО

Постійний представник Росії в ООН Василь Небензя заявив на засіданні Ради Безпеки ООН, що російська ракета Х-22, яка влучила у багатоповерховий будинок у Дніпрі, нібито була збита силами протиповітряної оборони України.

Джерело: пропагандистське видання ТАСС, яке цитує Небензю

Пряма мова постпреда: "Російська ракета, запущена по об'єкту інфраструктури міста, була підбита силами ППО України. Оскільки установка ППО була в порушення норм міжнародного гуманітарного права, про яке ви так дбаєте, розміщена в житловому кварталі, збита ракета впала на житловий будинок".

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Деталі: Раніше версію, що російську ракету начебто збила українська ППО, внаслідок чого вона впала на житловий будинок, озвучував Олексій Арестович.

Згодом він заявив, що зробив "принципову помилку", після чого написав заяву про звільнення з Офісу президента.

ОПУ задовольнив прохання Арестовича та відправив його у відставку з посади позаштатного радника.

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