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Небензя на засіданні Радбезу ООН брехав, що причиною трагедії у Дніпрі стала робота ППО

"Українська правда"Середа, 18 січня 2023, 00:45
Небензя на засіданні Радбезу ООН брехав, що причиною трагедії у Дніпрі стала робота ППО
Василь Небензя, фото AP

Постійний представник Росії в ООН Василь Небензя заявив на засіданні Ради Безпеки ООН, що російська ракета Х-22, яка влучила у багатоповерховий будинок у Дніпрі, нібито була збита силами протиповітряної оборони України.

Джерело: пропагандистське видання ТАСС, яке цитує Небензю

Пряма мова постпреда: "Російська ракета, запущена по об'єкту інфраструктури міста, була підбита силами ППО України. Оскільки установка ППО була в порушення норм міжнародного гуманітарного права, про яке ви так дбаєте, розміщена в житловому кварталі, збита ракета впала на житловий будинок".

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Деталі: Раніше версію, що російську ракету начебто збила українська ППО, внаслідок чого вона впала на житловий будинок, озвучував Олексій Арестович.

Згодом він заявив, що зробив "принципову помилку", після чого написав заяву про звільнення з Офісу президента.

ОПУ задовольнив прохання Арестовича та відправив його у відставку з посади позаштатного радника.  

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • 14 січня під час масованої ракетної атаки росіяни влучили у багатоповерхівку в Дніпрі. За останньою інформацією, загинули 45 людей, з них 6 дітей.
  • Удар завдали ракетою Х-22, призначеною для знищення авіаносних груп у морі. Британська розвідка вказувала на неточність таких ракет.
  • 17 січня керівники українських силових відомств доповіли президенту Володимиру Зеленському, що причиною трагедії у Дніпрі стала надзвукова крилата ракета типу Х-22, яка є у розпорядженні 52-го бомбардувального полку дальньої авіації РФ.

Теми: РосіяДніпроракетний удар
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