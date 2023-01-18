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Небензя на заседании Совбеза ООН врал, что причиной трагедии в Днепре стала работа ПВО

"Украинская правда"Среда, 18 января 2023, 00:45
Небензя на заседании Совбеза ООН врал, что причиной трагедии в Днепре стала работа ПВО
Василий Небензя, фото AP

Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя заявил на заседании Совета Безопасности ООН, что российская ракета Х-22, которая попала в многоэтажный дом в Днепре, якобы была сбита силами противовоздушной обороны Украины.

Источник: пропагандистское издание ТАСС, которое цитирует Небензю

Прямая речь постпреда: "Российская ракета, запущенная по объекту инфраструктуры города, была подбита силами ПВО Украины. Поскольку установка ПВО была в нарушение норм международного гуманитарного права, о котором вы так заботитесь, размещена в жилом квартале, сбитая ракета упала на жилой дом".

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Детали: Ранее версию, что российскую ракету якобы сбила украинская ПВО, в результате чего она упала на жилой дом, озвучивал Алексей Арестович.

Впоследствии он заявил, что совершил "принципиальную ошибку", после чего написал заявление об увольнении из Офиса президента.

ОПУ удовлетворил просьбу Арестовича и отправил его в отставку с должности внештатного советника. 

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория:

  • 14 января во время массированной ракетной атаки россияне попали в многоэтажку в Днепре. По последней информации, погибли 45 человек, из них 6 детей.
  • Удар был нанесен ракетой Х-22, предназначенной для уничтожения авианосных групп в море. Британская разведка указывала на неточность таких ракет.
  • 17 января руководители украинских силовых ведомств доложили президенту Владимиру Зеленскому, что причиной трагедии в Днепре стала сверхзвуковая крылатая ракета типа Х-22, которая есть в распоряжении 52-го бомбардировочного полка дальней авиации РФ.

Темы: РосcияДнепрракетный удар
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