Небензя на заседании Совбеза ООН врал, что причиной трагедии в Днепре стала работа ПВО
Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя заявил на заседании Совета Безопасности ООН, что российская ракета Х-22, которая попала в многоэтажный дом в Днепре, якобы была сбита силами противовоздушной обороны Украины.
Источник: пропагандистское издание ТАСС, которое цитирует Небензю
Прямая речь постпреда: "Российская ракета, запущенная по объекту инфраструктуры города, была подбита силами ПВО Украины. Поскольку установка ПВО была в нарушение норм международного гуманитарного права, о котором вы так заботитесь, размещена в жилом квартале, сбитая ракета упала на жилой дом".
Детали: Ранее версию, что российскую ракету якобы сбила украинская ПВО, в результате чего она упала на жилой дом, озвучивал Алексей Арестович.
Впоследствии он заявил, что совершил "принципиальную ошибку", после чего написал заявление об увольнении из Офиса президента.
ОПУ удовлетворил просьбу Арестовича и отправил его в отставку с должности внештатного советника.
Предыстория:
- 14 января во время массированной ракетной атаки россияне попали в многоэтажку в Днепре. По последней информации, погибли 45 человек, из них 6 детей.
- Удар был нанесен ракетой Х-22, предназначенной для уничтожения авианосных групп в море. Британская разведка указывала на неточность таких ракет.
- 17 января руководители украинских силовых ведомств доложили президенту Владимиру Зеленскому, что причиной трагедии в Днепре стала сверхзвуковая крылатая ракета типа Х-22, которая есть в распоряжении 52-го бомбардировочного полка дальней авиации РФ.