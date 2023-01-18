Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Небензя на заседании Совбеза ООН врал, что причиной трагедии в Днепре стала работа ПВО

"Украинская правда"Среда, 18 января 2023, 01:45
Василий Небензя, фото AP

Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя заявил на заседании Совета Безопасности ООН, что российская ракета Х-22, которая попала в многоэтажный дом в Днепре, якобы была сбита силами противовоздушной обороны Украины.

Источник: пропагандистское издание ТАСС, которое цитирует Небензю

Прямая речь постпреда: "Российская ракета, запущенная по объекту инфраструктуры города, была подбита силами ПВО Украины. Поскольку установка ПВО была в нарушение норм международного гуманитарного права, о котором вы так заботитесь, размещена в жилом квартале, сбитая ракета упала на жилой дом".

Детали: Ранее версию, что российскую ракету якобы сбила украинская ПВО, в результате чего она упала на жилой дом, озвучивал Алексей Арестович.

Впоследствии он заявил, что совершил "принципиальную ошибку", после чего написал заявление об увольнении из Офиса президента.

ОПУ удовлетворил просьбу Арестовича и отправил его в отставку с должности внештатного советника. 

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • 14 января во время массированной ракетной атаки россияне попали в многоэтажку в Днепре. По последней информации, погибли 45 человек, из них 6 детей.
  • Удар был нанесен ракетой Х-22, предназначенной для уничтожения авианосных групп в море. Британская разведка указывала на неточность таких ракет.
  • 17 января руководители украинских силовых ведомств доложили президенту Владимиру Зеленскому, что причиной трагедии в Днепре стала сверхзвуковая крылатая ракета типа Х-22, которая есть в распоряжении 52-го бомбардировочного полка дальней авиации РФ.

Темы: РосcияДнепрракетный удар
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

WSJ: Застреленный СБУ участник переговоров предупредил Буданова о планах Путина взять Киев

У Байдена смягчили отношение к возвращению Украиной Крыма – NYT

Шольц выдвинул Байдену условие для поставки Украине танков – СМИ

Шмыгаль призвал МАГАТЭ к санкциям против "Росатома"

видеоЗеленский на форуме в Давосе призвал мир опередить новые атаки России

Несмотря на значительный дефицит в энергосистеме Киев может в четверг вернуться к графикам

Все новости...
Росcия
ВСУ за сутки ликвидировали 820 захватчиков и вражеский самолет
Москва просит Баку разблокировать коридор, критически важный для снабжения Карабаха
Путин может в ближайшее время объявить вторую волну мобилизации – ISW
Последние новости
02:51
Руководительница разведки США: Россия испытала много проблем, но Украине нужно больше помощи
01:58
В Белом доме ответили на условие Шольца о поставках Украине танков
01:21
Россияне не имеют полного контроля над Соледаром и Бахмутом – разведка США
01:20
WSJ: Застреленный СБУ участник переговоров предупредил Буданова о планах Путина взять Киев
00:32
В Чехии расследуют призывы от имени кандидата в президенты ехать "воевать в Украину"
00:18
Минометный обстрел Сумщины: по громаде прилетело 15 вражеских мин
23:42
У Байдена смягчили отношение к возвращению Украиной Крыма – NYT
23:17
Хакеры Anonymous заявили о взломе сайта правительства Сербии - там отрицают
23:11
Генсек ООН не верит в мирные переговоры между Украиной и Россией в ближайшем будущем
22:58
Россия наращивает наступательные действия, но ее планы не останутся неизвестными - Зеленский
Все новости...