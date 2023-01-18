Небензя на заседании Совбеза ООН врал, что причиной трагедии в Днепре стала работа ПВО

Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя заявил на заседании Совета Безопасности ООН, что российская ракета Х-22, которая попала в многоэтажный дом в Днепре, якобы была сбита силами противовоздушной обороны Украины.

Источник: пропагандистское издание ТАСС, которое цитирует Небензю

Прямая речь постпреда: "Российская ракета, запущенная по объекту инфраструктуры города, была подбита силами ПВО Украины. Поскольку установка ПВО была в нарушение норм международного гуманитарного права, о котором вы так заботитесь, размещена в жилом квартале, сбитая ракета упала на жилой дом".

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Детали: Ранее версию, что российскую ракету якобы сбила украинская ПВО, в результате чего она упала на жилой дом, озвучивал Алексей Арестович.

Впоследствии он заявил, что совершил "принципиальную ошибку", после чего написал заявление об увольнении из Офиса президента.

ОПУ удовлетворил просьбу Арестовича и отправил его в отставку с должности внештатного советника.

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