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Урядова комісія має місяць, щоб розслідувати причину авіакатастрофи у Броварах

Альона Мазуренко П'ятниця, 20 січня 2023, 17:45
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Урядова комісію з розслідування причин авіакатастрофи у Броварах має до 18 лютого подати звіт про результати своєї роботи.

Джерело: представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram

Дослівно: "Утворено Урядову комісію з розслідування причин авіакатастрофи вертольота EC 225 LP, що сталася 18.01.2023 у м. Броварах Київської області, та затверджено персональний склад цієї комісії.

Доручено урядовій комісії подати КМУ до 18.02.2023 звіт про результати розслідування причин авіакатастрофи вертольота ЕС 225 LP та вжиті заходи".

Деталі: Уряд також рекомендував Національному бюро з розслідування авіаційних подій та інцидентів з цивільними повітряними суднами провести технічне розслідування щодо відповідної авіакатастрофи.

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Теми: БровариавіаКабінет міністрів
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