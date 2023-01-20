Урядова комісія має місяць, щоб розслідувати причину авіакатастрофи у Броварах
П'ятниця, 20 січня 2023, 16:45
Урядова комісію з розслідування причин авіакатастрофи у Броварах має до 18 лютого подати звіт про результати своєї роботи.
Джерело: представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram
Дослівно: "Утворено Урядову комісію з розслідування причин авіакатастрофи вертольота EC 225 LP, що сталася 18.01.2023 у м. Броварах Київської області, та затверджено персональний склад цієї комісії.
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Доручено урядовій комісії подати КМУ до 18.02.2023 звіт про результати розслідування причин авіакатастрофи вертольота ЕС 225 LP та вжиті заходи".
Деталі: Уряд також рекомендував Національному бюро з розслідування авіаційних подій та інцидентів з цивільними повітряними суднами провести технічне розслідування щодо відповідної авіакатастрофи.
Передісторія:
ВІДЕО ДНЯ
- Вранці 18 січня у місті Бровари на Київщині поблизу дитячого садка упав гвинтокрил – спалахнула пожежа.
- У результаті катастрофи загинуло вище керівництво Міністерства внутрішніх справ: глава МВС Денис Монастирський, його перший заступник Євгеній Єнін та державний секретар МВС Юрій Лубкович, помічники та охорона міністра. Інформація про загальну кількість загиблих різнилась. Станом на 15.00 за даними ДСНС, всього загинули 14 людей, серед яких – одна дитина.
- Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив, що трагедія з падінням гвинтокрила у Броварах сталася під час польоту міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського в одну з гарячих точок України, де тривають бойові дії.
- Служба безпеки розпочала провадження через падіння гелікоптера у Броварах, серед основних версій – порушення правил польоту, технічна несправність і умисні дії.