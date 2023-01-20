У комиссии Кабмина есть месяц, чтобы расследовать причину авиакатастрофы в Броварах
Правительственная комиссия по расследованию причин авиакатастрофы в Броварах должна до 18 февраля подать отчет о результатах своей работы.
Источник: представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram
Дословно: "Создана правительственная комиссия по расследованию причин авиакатастрофы вертолета EC 225 LP, произошедшей 18.01.2023 в г. Броварах Киевской области, и утвержден персональный состав этой комиссии.
Поручено правительственной комиссии подать КМУ до 18.02.2023 отчет о результатах расследования причин авиакатастрофы вертолета ЕС 225 LP и принятых мерах".
Детали: Правительство также рекомендовало Национальному бюро по расследованию авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами провести техническое расследование из-за соответствующей авиакатастрофе.
Предыстория:
- Утром 18 января в городе Бровары Киевской области вблизи детского сада упал вертолет – вспыхнул пожар.
- В результате крушения погибло высшее руководство Министерства внутренних дел: глава МВД Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин и государственный секретарь МВД Юрий Лубкович, помощники и охрана министра. Информация об общем количестве погибших разнилась. По состоянию на 15.00 по данным ГСЧС, всего погибли 14 человек, среди которых - один ребенок.
- Заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил, что трагедия с падением вертолета в Броварах произошла во время полета министра внутренних дел Дениса Монастырского в одну из горячих точек Украины, где продолжаются боевые действия.
- Служба безопасности начала производство из-за падения вертолета в Броварах, среди основных версий – нарушение правил полета, техническая неисправность и умышленные действия.