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У комиссии Кабмина есть месяц, чтобы расследовать причину авиакатастрофы в Броварах

Алена МазуренкоПятница, 20 января 2023, 16:45
У комиссии Кабмина есть месяц, чтобы расследовать причину авиакатастрофы в Броварах
СКРИНШОТ

Правительственная комиссия по расследованию причин авиакатастрофы в Броварах должна до 18 февраля подать отчет о результатах своей работы.

Источник: представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram

Дословно: "Создана правительственная комиссия по расследованию причин авиакатастрофы вертолета EC 225 LP, произошедшей 18.01.2023 в г. Броварах Киевской области, и утвержден персональный состав этой комиссии.

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Поручено правительственной комиссии подать КМУ до 18.02.2023 отчет о результатах расследования причин авиакатастрофы вертолета ЕС 225 LP и принятых мерах".

Детали: Правительство также рекомендовало Национальному бюро по расследованию авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами провести техническое расследование из-за соответствующей авиакатастрофе.

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Темы: БроварыавиаКабинет министров
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