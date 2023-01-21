Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Керівники держави попрощалися з представниками МВС, які загинули в Броварах

Катерина ТищенкоСубота, 21 січня 2023, 16:58
церемонія прощання з керівництвом МВС, фото: сайт президента

Президент Володимир Зеленський з дружиною, прем’єр Денис Шмигаль та інші посадовці взяли участь у церемонії прощання з керівниками та працівниками МВС, які загинули внаслідок падіння гвинтокрила у Броварах.

Джерело: пресслужба президента, Урядовий портал, Інтерфакс-Україна

 
Усі фото з сайту президента і уряду

Деталі: Церемонія прощання з міністром внутрішніх справ Денисом Монастирським, його першим заступником Євгенієм Єніним, державним секретарем МВС Юрієм Лубковичем, заступником керівника патронатної служби МВС Тетяною Шутяк, начальником управління забезпечення захисту Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції Михайлом Павлушком, старшим оперуповноваженим в особливо важливих справах Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції Андрієм Маринченком та провідним інспектором Департаменту комунікації МВС Миколою Анацьким відбулася в "Українському домі" у Києві.

Також у церемонії взяли участь Шмигаль та члени уряду.

Як повідомляє "Інтерфакс-Україна", також на церемонії присутній голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, інші політики, представники дипломатичного корпусу, керівники силових структур, структурних підрозділів МВС.

 

Церемонія прощання почалася після 11 години, коли тіла загиблих в закритих трунах привезли в "Український дім", де зібралися родичі, колеги загиблих і журналісти.

 

Церемонія за участю вищого керівництва країни пройшла стримано, під траурну музику, з величезною кількістю квітів, без виступів, лише з короткою біографічною інформацією про загиблих.

ВІДЕО ДНЯ
 

З боку Європейської площі вишикувалася черга співробітників МВС, з боку Хрещатика встановлені "рамки" для проходу в "Український дім" киян, які хочуть попрощатися із загиблим керівництвом МВС, люди вишикувалися в чергу завдовжки півкілометра, несуть квіти.

 

Передісторія:

Теми: ЗеленськийМВСБровари
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Після невдалих спроб захопити Бахмут "зірка Пригожина почала згасати" – ISW

ЗМІ повідомили, хто стане наступним керівником апарату адміністрації Байдена

Зеленський: Коли у Росії тисяча танків, передані нам 10-50 не вирішать проблему

Зеленський прокоментував звільнення заступника міністра, обіцяє потужні кроки

Макрон на пресконференції з Шольцом не виключив постачання Україні танків Leclerc

відеоНачальника патрульної поліції Львівщини відсторонили: подарував дівчині перепустку

Усі новини...
Зеленський
Зеленський про обіцяну Заходом зброю: Найголовніше – швидкість постачання
Ще доведеться поборотись за постачання танків – Зеленський про "Рамштайн"
Ердоган поговорив із Зеленським
Останні новини
08:39
Арахамія анонусував "активні посадки" уже навесні
08:18
Глава Міноборони Німеччини: скоро буде ухвалено рішення щодо танків для України
08:13
У центрі Берліна троє російськомовних чоловіків ображали і напали на двох українок
07:58
Українські захисники знищили за добу 720 загарбників
07:49
У Словаччині визначили дату дострокових виборів
07:38
Росіяни вночі накрили громади Дніпропетровщини з "Градів" та "Ураганів"
07:18
На Херсонщині загарбники поповнюють свої ряди живою силою – штаб
06:57
Сили оборони відбили ворожі атаки в районах 11 населених пунктів – зведення
06:35
Кандидат у президенти Чехії заявив, що не відправить військових у Польщу в разі нападу РФ
05:25
Після невдалих спроб захопити Бахмут "зірка Пригожина почала згасати" – ISW
Усі новини...