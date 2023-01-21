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Керівники держави попрощалися з представниками МВС, які загинули в Броварах

Катерина ТищенкоСубота, 21 січня 2023, 15:58
Керівники держави попрощалися з представниками МВС, які загинули в Броварах
церемонія прощання з керівництвом МВС, фото: сайт президента

Президент Володимир Зеленський з дружиною, прем’єр Денис Шмигаль та інші посадовці взяли участь у церемонії прощання з керівниками та працівниками МВС, які загинули внаслідок падіння гвинтокрила у Броварах.

Джерело: пресслужба президента, Урядовий портал, Інтерфакс-Україна

 
Усі фото з сайту президента і уряду

Деталі: Церемонія прощання з міністром внутрішніх справ Денисом Монастирським, його першим заступником Євгенієм Єніним, державним секретарем МВС Юрієм Лубковичем, заступником керівника патронатної служби МВС Тетяною Шутяк, начальником управління забезпечення захисту Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції Михайлом Павлушком, старшим оперуповноваженим в особливо важливих справах Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції Андрієм Маринченком та провідним інспектором Департаменту комунікації МВС Миколою Анацьким відбулася в "Українському домі" у Києві.

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Також у церемонії взяли участь Шмигаль та члени уряду.

Як повідомляє "Інтерфакс-Україна", також на церемонії присутній голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, інші політики, представники дипломатичного корпусу, керівники силових структур, структурних підрозділів МВС.

 

Церемонія прощання почалася після 11 години, коли тіла загиблих в закритих трунах привезли в "Український дім", де зібралися родичі, колеги загиблих і журналісти.

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Церемонія за участю вищого керівництва країни пройшла стримано, під траурну музику, з величезною кількістю квітів, без виступів, лише з короткою біографічною інформацією про загиблих.

 

З боку Європейської площі вишикувалася черга співробітників МВС, з боку Хрещатика встановлені "рамки" для проходу в "Український дім" киян, які хочуть попрощатися із загиблим керівництвом МВС, люди вишикувалися в чергу завдовжки півкілометра, несуть квіти.

 

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Теми: ЗеленськийМВСБровари
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