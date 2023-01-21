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Руководители государства попрощались с представителями МВД, погибшими в Броварах

Катерина ТищенкоСуббота, 21 января 2023, 16:58
церемония прощания с руководством МВД, фото: сайт президента

Президент Владимир Зеленский с женой, премьер Денис Шмыгаль и другие чиновники приняли участие в церемонии прощания с руководителями и работниками МВД, которые погибли в результате падения вертолета в Броварах.

Источник: пресс-служба президента, Правительственный портал, Интерфакс-Украина

 
все фото с сайта президента и правительства

Детали: Церемония прощания с министром внутренних дел Денисом Монастырским, его первым заместителем Евгением Ениным, государственным секретарем МВД Юрием Лубковичем, заместителем руководителя патронатной службы МВД Татьяной Шутяк, начальником управления обеспечения защиты Департамента внутренней безопасности Нацполиции Михаилом Павлушко, старшим оперуполномоченным по особо важным делам Департамента внутренней безопасности Нацполиции Андреем Маринченко и ведущим инспектором Департамента коммуникации МВД Николаем Анацким состоялась в "Украинском доме" в Киеве.

Также в церемонии приняли участие Шмыгаль и члены правительства.

Как сообщает "Интерфакс-Украина", также на церемонии присутствует председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук, другие политики, представители дипломатического корпуса, руководители силовых структур, структурных подразделений МВД.

 

Церемония прощания началась после 11 часов, когда тела погибших в закрытых гробах привезли в "Украинский дом", где собрались родственники, коллеги погибших и журналисты.

 

Церемония с участием высшего руководства страны прошла сдержанно, под траурную музыку, с огромным количеством цветов, без выступлений, лишь с краткой биографической информацией о погибших.

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Со стороны Европейской площади выстроилась очередь сотрудников МВД, со стороны Крещатика установлены "рамки" для прохода в "Украинский дом" киевлян, которые хотят попрощаться с погибшим руководством МВД, люди выстроились в очередь длиной полкилометра, несут цветы.

 

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Темы: ЗеленскийМВДБровары
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