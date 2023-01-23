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У Росії вже недостатньо зброї на підрозділи нових мобілізованих – представник ГУР 

Олена РощінаПонеділок, 23 січня 2023, 13:06
Мобілізація в Росії, фото РИА Новости

Головне управління розвідки Міністерства оборони України вважає, що Росія вже не може забезпечити нових мобілізованих на війну громадян зброєю та технікою, а в разі відмобілізування ще 500 тисяч осіб матиме з цим більше проблем.

Джерело: заступник начальника ГУР Міноборони генерал-майор Вадим Скібіцький в інтерв'ю "Укрінформу"

Пряма мова: "На Московії на сьогоднішній день, за нашими оцінками, призвано вже не 300, а 315 тисяч. 

Вони зараз проводять чергову мобілізацію на тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей. При таких темпах війни, там просто чоловічого населення працездатного не залишиться".

Деталі: Скібіцький переконаний, що мобілізація в Росії триває і є директива не випускати за кордон тих, хто під неї підпадає, навіть якщо про це не заявлено офіційно: "Це ж Росія, будете щось не те говорити, вас одразу кудись посадять".

І хоча, на його думку, теперішні російські "відмобілізовані вже відрізняються від тих, які прийшли на нашу територію в жовтні місяці", заступник начальника ГУР заявляє, що для нових мобілізованих в РФ вже не вистачає зброї та військової техніки.

Пряма мова: "Зброї на підрозділи, які зараз формуються, недостатньо. Росіяни не виробляють її стільки, скільки втрачають. Москва почала знімати техніку і озброєння зі зберігання, з арсеналів, але воно стоїть теж 30 років і більше, потребує ремонту, обслуговування і ми це знаємо, скажімо, по 2-й дивізії 1-її танкової армії. 

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Вони мали закінчити бойове злагодження ще 1 грудня, а закінчили 1 січня. Тобто цілий місяць чекали, щоб дивізію укомплектували озброєнням, якого зараз у виробництві немає.

У разі додаткового відмобілізування 500 тисяч осіб виникнуть ще більші проблеми з їх забезпеченням. Крім того, ви ж розумієте, який це колосальний навіть для Росії ресурс і наскільки це негативно впливає на економіку Російської Федерації, адже це в основному працездатне населення".

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Теми: Росіявійнамобілізаціярозвідка
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