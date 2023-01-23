Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Росії вже недостатньо зброї на підрозділи нових мобілізованих – представник ГУР 

Олена РощінаПонеділок, 23 січня 2023, 12:06
У Росії вже недостатньо зброї на підрозділи нових мобілізованих – представник ГУР 
Мобілізація в Росії, фото РИА Новости

Головне управління розвідки Міністерства оборони України вважає, що Росія вже не може забезпечити нових мобілізованих на війну громадян зброєю та технікою, а в разі відмобілізування ще 500 тисяч осіб матиме з цим більше проблем.

Джерело: заступник начальника ГУР Міноборони генерал-майор Вадим Скібіцький в інтерв'ю "Укрінформу"

Пряма мова: "На Московії на сьогоднішній день, за нашими оцінками, призвано вже не 300, а 315 тисяч. 

Реклама:

Вони зараз проводять чергову мобілізацію на тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей. При таких темпах війни, там просто чоловічого населення працездатного не залишиться".

Деталі: Скібіцький переконаний, що мобілізація в Росії триває і є директива не випускати за кордон тих, хто під неї підпадає, навіть якщо про це не заявлено офіційно: "Це ж Росія, будете щось не те говорити, вас одразу кудись посадять".

І хоча, на його думку, теперішні російські "відмобілізовані вже відрізняються від тих, які прийшли на нашу територію в жовтні місяці", заступник начальника ГУР заявляє, що для нових мобілізованих в РФ вже не вистачає зброї та військової техніки.

ВІДЕО ДНЯ

Пряма мова: "Зброї на підрозділи, які зараз формуються, недостатньо. Росіяни не виробляють її стільки, скільки втрачають. Москва почала знімати техніку і озброєння зі зберігання, з арсеналів, але воно стоїть теж 30 років і більше, потребує ремонту, обслуговування і ми це знаємо, скажімо, по 2-й дивізії 1-її танкової армії. 

Вони мали закінчити бойове злагодження ще 1 грудня, а закінчили 1 січня. Тобто цілий місяць чекали, щоб дивізію укомплектували озброєнням, якого зараз у виробництві немає.

У разі додаткового відмобілізування 500 тисяч осіб виникнуть ще більші проблеми з їх забезпеченням. Крім того, ви ж розумієте, який це колосальний навіть для Росії ресурс і наскільки це негативно впливає на економіку Російської Федерації, адже це в основному працездатне населення".

Передісторія:

Теми: Росіявійнамобілізаціярозвідка
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Усі новини...
Росія
Росія відмовила Бразилії в участі в розслідуванні падіння літака Пригожина
В армії РФ багато дезертирів і"відмовників" – розвідка Британії
У Польщі розповіли про пошуки розвідки РФ охочих працювати проти Варшави
Останні новини
08:09
Штаб Трампа розраховує зібрати підтримку для висунення у президенти до середини березня
07:47
Росіяни атакували Хмельниччину двома "Шахедами" − їх збили
07:36
фото, відео В Ісландії почалось велике виверження вулкана
07:23
Росіяни атакували на 6 напрямках − Генштаб
06:51
Росіяни хочуть створити концерн на базі захопленого "Азовмашу" – ЦНС
06:28
Британія допоможе Україні зміцнити морський потенціал – The Guardian
05:14
Китай погрожує "контрзаходами" США за продаж зброї Тайваню
04:31
Росіяни продовжують атакувати по лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна – звіт ISW
03:57
оновленоРосіяни запускали "Шахеди": під ударом був Старокостянтинів
03:23
КНДР заявила про успішний запуск твердопаливної балістичної ракети
Усі новини...
Реклама: