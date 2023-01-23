У России уже недостаточно оружия на подразделения новых мобилизованных – представитель ГУР
Главное управление разведки Министерства обороны Украины считает, что Россия уже не может обеспечить новых мобилизованных на войну граждан оружием и техникой, а в случае отмобилизации еще 500 тысяч человек будет иметь с этим больше проблем.
Источник: заместитель начальника ГУР Минобороны генерал-майор Вадим Скибицкий в интервью "Укринформу"
Прямая речь: "На Московии на сегодняшний день, по нашим оценкам, призвано уже не 300, а 315 тысяч.
Они сейчас проводят очередную мобилизацию на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей. При таких темпах войны, там просто мужского населения трудоспособного не останется".
Детали: Скибицкий убежден, что мобилизация в России продолжается и есть директива не выпускать за границу тех, кто под нее подпадает, даже если об этом не заявлено официально: "Это же Россия, будете что-то не то говорить, вас сразу куда-то посадят".
И хотя, по его мнению, нынешние российские "отмобилизованные уже отличаются от тех, которые пришли на нашу территорию в октябре месяце", заместитель начальника ГУР заявляет, что для новых мобилизованных в РФ уже не хватает оружия и военной техники.
Прямая речь: "Оружия на подразделения, которые сейчас формируются, недостаточно. Россияне не производят его столько, сколько теряют. Москва начала снимать технику и вооружение с хранения, с арсеналов, но оно стоит тоже 30 лет и более, требует ремонта, обслуживания и мы это знаем, скажем, по 2-й дивизии 1-й танковой армии.
Они должны были закончить боевое слаживание еще 1 декабря, а закончили 1 января. То есть целый месяц ждали, чтобы дивизию укомплектовали вооружением, которого сейчас в производстве нет.
В случае дополнительного отмобилизования 500 тысяч человек возникнут еще большие проблемы с их обеспечением. Кроме того, вы же понимаете, какой это колоссальный даже для России ресурс и насколько это негативно влияет на экономику Российской Федерации, ведь это в основном трудоспособное население".
Предыстория:
- 21 сентября 2022 года российский диктатор Владимир Путин объявил частичную мобилизацию россиян на фоне деоккупации Украиной Харьковской области. Должны были мобилизовать 300 тысяч человек.
- Российский генштаб анонсировал завершение мероприятий частичной мобилизации до 1 ноября, но документа об окончании мобилизации до сих пор нет.
- Украинская и западная разведка предупреждали о мобилизационных приготовлениях Путина, запланированных на середину января 2023 года.
- Институт изучения войны (ISW) прогнозировал, что Путин планирует объявить в России вторую волну мобилизации.
- 18 января Главное управление разведки Минобороны Украины тоже заявило, что в России готовятся к новой волне мобилизации, которая коснется и столицы РФ – Москвы.