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У России уже недостаточно оружия на подразделения новых мобилизованных – представитель ГУР 

Елена РощинаПонедельник, 23 января 2023, 13:06
Мобилизация в России, фото РИА Новости

Главное управление разведки Министерства обороны Украины считает, что Россия уже не может обеспечить новых мобилизованных на войну граждан оружием и техникой, а в случае отмобилизации еще 500 тысяч человек будет иметь с этим больше проблем.

Источник: заместитель начальника ГУР Минобороны генерал-майор Вадим Скибицкий в интервью "Укринформу"

Прямая речь: "На Московии на сегодняшний день, по нашим оценкам, призвано уже не 300, а 315 тысяч. 

Они сейчас проводят очередную мобилизацию на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей. При таких темпах войны, там просто мужского населения трудоспособного не останется".

Детали: Скибицкий убежден, что мобилизация в России продолжается и есть директива не выпускать за границу тех, кто под нее подпадает, даже если об этом не заявлено официально: "Это же Россия, будете что-то не то говорить, вас сразу куда-то посадят".

И хотя, по его мнению, нынешние российские "отмобилизованные уже отличаются от тех, которые пришли на нашу территорию в октябре месяце", заместитель начальника ГУР заявляет, что для новых мобилизованных в РФ уже не хватает оружия и военной техники.

Прямая речь: "Оружия на подразделения, которые сейчас формируются, недостаточно. Россияне не производят его столько, сколько теряют. Москва начала снимать технику и вооружение с хранения, с арсеналов, но оно стоит тоже 30 лет и более, требует ремонта, обслуживания и мы это знаем, скажем, по 2-й дивизии 1-й танковой армии. 

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Они должны были закончить боевое слаживание еще 1 декабря, а закончили 1 января. То есть целый месяц ждали, чтобы дивизию укомплектовали вооружением, которого сейчас в производстве нет.

В случае дополнительного отмобилизования 500 тысяч человек возникнут еще большие проблемы с их обеспечением. Кроме того, вы же понимаете, какой это колоссальный даже для России ресурс и насколько это негативно влияет на экономику Российской Федерации, ведь это в основном трудоспособное население".

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Темы: Росcиявойнамобилизацияразведка
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