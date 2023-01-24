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Перетасовки у Кабміні торкнуться заступників кількох міністрів

"Українська правда"Вівторок, 24 січня 2023, 11:17
Перетасовки у Кабміні торкнуться заступників кількох міністрів
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль, фото Кабміну

Кабінет міністрів України планує на засіданні 24 січня звільнити двох заступників міністра розвитку громад та територій, по одному заступнику міністра соціальної політики та міністра оборони, а також призначити заступника міністра економіки.

Джерело: перелік кадрових питань, внесених до розгляду уряду, що є у розпорядженні "Української правди"

Деталі: Зокрема, Кабмін планує звільнити Івана Лукерю та В’ячеслава Негоду з посади заступнкиів міністра розвитку громад та територій України (відповідно до абзацу 4 частини 2 статті 9 закону "Про центральні органи виконавчої влади": у разі звільнення міністра перший заступник міністра та заступники міністра звільняються з посад).

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Члени уряду розглянуть звільнення Віталія Музиченка з посади заступника міністра соціальної політики (за власним бажанням).

В’ячеслава Шаповалова мають звільнити з посади заступника міністра оборони (за власним бажанням). Він відповідав за тилове забезпечення ЗСУ і попросив звільнити його на фоні скандалу через закупівлі за завищеними цінами продуктів для харчування українських військових.

Водночас, Кабмін планує призначити Олексія Соболева заступником міністра економіки України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації. Віце-прем’єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров підтримує цю кандидатуру.

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Крім того, планується звільнити Анатолія Іванкевича та Віктора Вишньова з посад заступників голови Державної служби морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства України (за угодою сторін).

Іван Лукеря повідомив, що рішення про звільнення ухвалив на початку року.

Цьому передувало: 23 січня "Українська правда" повідомила, що у Кабінеті міністрів можливі звільнення і перестановки.

24 січня президент Володимир Зеленський звільнив Кирила Тимошенка з посади заступника глави Офісу президента, а генпрокурор Андрій Костін – Олексія Симоненка з посади заступника генпрокурора.

3 листопада 2022 року Верховна Рада підтримала відставку міністра розвитку громад і територій Олексія Чернишова. Уже ввечері того ж дня Кабмін призначив його головою правління НАК "Нафтогаз України"

Пізніше Кабмін об'єднав міністерства інфраструктури та розвитку громад і територій. Об'єднане міністерство очолив Олександр Кубраков, а Василь Лозинський був призначений його заступником.

22 січня 2023 року Кабінет міністрів звільнив Лозинського з посади заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури, він фігурує у справі про хабар при закупівлі пересувних котелень.

Теми: Кабінет міністрівкадри
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