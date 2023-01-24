Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Перетасовки в Кабмине коснутся заместителей нескольких министров

"Украинская правда"Вторник, 24 января 2023, 12:17
Премьер-министр Денис Шмыгаль, фото Кабмина

Кабинет министров Украины планирует на заседании 24 января уволить двух заместителей министра развития общин и территорий, по одному заместителю министра социальной политики и министра обороны, а также назначить заместителя министра экономики.

Источник: перечень кадровых вопросов, внесенных на рассмотрение правительства, которым располагает "Украинская правда"

Детали: В частности, Кабмин планирует уволить Ивана Лукерю и Вячеслава Негоду с должности заместителей министра развития общин и территорий Украины (в соответствии с абзацем 4 части 2 статьи 9 закона "О центральных органах исполнительной власти": в случае увольнения министра первый заместитель министра и заместители министра увольняются с должностей).

Члены правительства рассмотрят увольнение Виталия Музыченко с должности заместителя министра социальной политики (по собственному желанию).

Вячеслава Шаповалова должны уволить с должности заместителя министра обороны (по собственному желанию). Он отвечал за тыловое обеспечение ВСУ и попросил уволить его на фоне скандала из-за закупки по завышенным ценам продуктов для питания украинских военных.

В то же время, Кабмин планирует назначить Алексея Соболева заместителем министра экономики Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации. Вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров поддерживает эту кандидатуру.

Кроме того, планируется уволить Анатолия Иванкевича и Виктора Вишнева с должностей заместителей главы Государственной службы морского и внутреннего водного транспорта и судоходства Украины (по соглашению сторон).

ВИДЕО ДНЯ

Иван Лукеря сообщил, что решение об увольнении принял в начале года.

Этому предшествовало: 23 января "Украинская правда" сообщила, что в Кабинете министров возможны увольнения и перестановки.

24 января президент Владимир Зеленский уволил Кирилла Тимошенко с должности заместителя главы Офиса президента, а генпрокурор Андрей Костин – Алексея Симоненко с должности заместителя генпрокурора.

3 ноября 2022 года Верховная Рада поддержала отставку министра развития общин и территорий Алексея Чернышева. Уже вечером того же дня Кабмин назначил его главой правления НАК "Нафтогаз Украины"

Позже Кабмин объединил министерства инфраструктуры и развития общин и территорий. Объединенное министерство возглавил Александр Кубраков, а Василий Лозинский был назначен его заместителем.

22 января 2023 года Кабинет министров уволил Лозинского с должности заместителя министра развития общин, территорий и инфраструктуры, он фигурирует в деле о взятке при закупке передвижных котельных.

Подписывайся на наш канал в Telegram

Темы: Кабинет министровкадры
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Meta восстановит аккаунты Трампа в Facebook и Instagram

Россияне снова атаковали Украину, воздушные цели уже сбивают – Ермак 

Залужный прокомментировал скандал в Минобороны и вступился за Резникова

видеоСША передают Украине 31 танк Abrams: Байден дал согласие

ЮНЕСКО предоставила центру Одессы статус Всемирного наследия под угрозой

США отправят Украине 31 танк Abrams на $400 млн - Bloomberg

Все новости...
Кабинет министров
Взятка при закупке генераторов: еще одного из 5-ти фигурантов взяли под стражу с залогом
Взятка экс-замминистра: ВАКС арестовал фигуранта дела, залог – 100 миллионов
Кабмин провел кадровые чистки
Последние новости
04:43
Жителям Днепра, чье жилье разрушили россияне, выплатят миллион гривен
03:58
Meta восстановит аккаунты Трампа в Facebook и Instagram
02:55
видеоВо вторник российская ракета протаранила в Херсоне турецкое судно
02:45
обновлено в 02:45Над Киевской и Черкасской областями работает ПВО
02:21
Обстрелы Сумщины: россияне нанесли 60 ударов по приграничью
01:34
Днепропетровщина: враг атаковал промышленное предприятие
00:59
В Киевской и Днепропетровской областях – угроза воздушной атаки
00:30
Залужный обсудил с генералом Милли новый пакет военной помощи для Украины
23:54
Резников: Танки – это "железный кулак" для прорыва линий обороны врага
23:28
Производитель готов поставлять F-16 странам, которые будут передавать свои самолеты Украине
Все новости...