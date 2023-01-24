Перетасовки в Кабмине коснутся заместителей нескольких министров

Кабинет министров Украины планирует на заседании 24 января уволить двух заместителей министра развития общин и территорий, по одному заместителю министра социальной политики и министра обороны, а также назначить заместителя министра экономики.

Источник: перечень кадровых вопросов, внесенных на рассмотрение правительства, которым располагает "Украинская правда"

Детали: В частности, Кабмин планирует уволить Ивана Лукерю и Вячеслава Негоду с должности заместителей министра развития общин и территорий Украины (в соответствии с абзацем 4 части 2 статьи 9 закона "О центральных органах исполнительной власти": в случае увольнения министра первый заместитель министра и заместители министра увольняются с должностей).

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Члены правительства рассмотрят увольнение Виталия Музыченко с должности заместителя министра социальной политики (по собственному желанию).

Вячеслава Шаповалова должны уволить с должности заместителя министра обороны (по собственному желанию). Он отвечал за тыловое обеспечение ВСУ и попросил уволить его на фоне скандала из-за закупки по завышенным ценам продуктов для питания украинских военных.

В то же время, Кабмин планирует назначить Алексея Соболева заместителем министра экономики Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации. Вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров поддерживает эту кандидатуру.

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Кроме того, планируется уволить Анатолия Иванкевича и Виктора Вишнева с должностей заместителей главы Государственной службы морского и внутреннего водного транспорта и судоходства Украины (по соглашению сторон).

Иван Лукеря сообщил, что решение об увольнении принял в начале года.

Этому предшествовало: 23 января "Украинская правда" сообщила, что в Кабинете министров возможны увольнения и перестановки.

24 января президент Владимир Зеленский уволил Кирилла Тимошенко с должности заместителя главы Офиса президента, а генпрокурор Андрей Костин – Алексея Симоненко с должности заместителя генпрокурора.

3 ноября 2022 года Верховная Рада поддержала отставку министра развития общин и территорий Алексея Чернышева. Уже вечером того же дня Кабмин назначил его главой правления НАК "Нафтогаз Украины".

Позже Кабмин объединил министерства инфраструктуры и развития общин и территорий. Объединенное министерство возглавил Александр Кубраков, а Василий Лозинский был назначен его заместителем.

22 января 2023 года Кабинет министров уволил Лозинского с должности заместителя министра развития общин, территорий и инфраструктуры, он фигурирует в деле о взятке при закупке передвижных котельных.