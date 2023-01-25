Західні танки допоможуть Україні вести механізовану війну – ISW

Сучасні бойові танки, які нададуть країни НАТО, допоможуть Україні вести успішну механізовану війну проти Росії, йдеться у щоденному звіті Інституту вивчення війни.

Джерело: звіт ISW

Деталі: Аналітики інституту перерахували нещодавні повідомлення у ЗМІ про плани західних країн відправити Україні бойову техніку:

Реклама:

Газета The Wall Street Journal повідомляла, що президент США Джо Байден готується відправити в Україну "значну кількість" танків Abrams M1.

Німецька газета Der Spiegel повідомила, що канцлер Німеччини Олаф Шольц вирішив поставити Україні щонайменше одну танкову роту (14 танків) танків Leopard 2.

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив, що його країна офіційно звернулася до Німеччини з проханням надати дозвіл на передачу танків Leopard 2 Україні, а міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що Берлін не буде перешкоджати, якщо Польща захоче відправити свої танки в Україну.

Британські офіційні особи підтвердили, що Сполучене Королівство відправить Україні 14 танків Challenger 2.

Президент Франції Еммануель Макрон не виключає, що його країна відправить в Україну танки Leclerc.

ISW зазначає, що надання західними країнами бойових танків Україні допоможе їй вести механізовану війну для розгрому російських військ і звільнення українських територій.

Аналітики інституту вважають, що Захід, надаючи повільно або утримуючи передачу озброєння, необхідного для широкомасштабних контрнаступальних операцій, сприяв тому, що Україна не змогла скористатися перевагами, пов'язаними з тим, що російські сили були сковані у районі Бахмута.

В ISW також нагадали заяву українського головнокомандувача Валерія Залужного, який у грудні говорив, що Україні потрібно 300 танків для проведення контрнаступальних операцій.