Західні танки допоможуть Україні вести механізовану війну – ISW
Сучасні бойові танки, які нададуть країни НАТО, допоможуть Україні вести успішну механізовану війну проти Росії, йдеться у щоденному звіті Інституту вивчення війни.
Джерело: звіт ISW
Деталі: Аналітики інституту перерахували нещодавні повідомлення у ЗМІ про плани західних країн відправити Україні бойову техніку:
- Газета The Wall Street Journal повідомляла, що президент США Джо Байден готується відправити в Україну "значну кількість" танків Abrams M1.
- Німецька газета Der Spiegel повідомила, що канцлер Німеччини Олаф Шольц вирішив поставити Україні щонайменше одну танкову роту (14 танків) танків Leopard 2.
- Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив, що його країна офіційно звернулася до Німеччини з проханням надати дозвіл на передачу танків Leopard 2 Україні, а міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що Берлін не буде перешкоджати, якщо Польща захоче відправити свої танки в Україну.
- Британські офіційні особи підтвердили, що Сполучене Королівство відправить Україні 14 танків Challenger 2.
- Президент Франції Еммануель Макрон не виключає, що його країна відправить в Україну танки Leclerc.
ISW зазначає, що надання західними країнами бойових танків Україні допоможе їй вести механізовану війну для розгрому російських військ і звільнення українських територій.
Аналітики інституту вважають, що Захід, надаючи повільно або утримуючи передачу озброєння, необхідного для широкомасштабних контрнаступальних операцій, сприяв тому, що Україна не змогла скористатися перевагами, пов'язаними з тим, що російські сили були сковані у районі Бахмута.
В ISW також нагадали заяву українського головнокомандувача Валерія Залужного, який у грудні говорив, що Україні потрібно 300 танків для проведення контрнаступальних операцій.