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Західні танки допоможуть Україні вести механізовану війну – ISW

"Українська правда"Середа, 25 січня 2023, 05:55
Західні танки допоможуть Україні вести механізовану війну – ISW
Ілюстративне фото Getty Images

Сучасні бойові танки, які нададуть країни НАТО, допоможуть Україні вести успішну механізовану війну проти Росії, йдеться у щоденному звіті Інституту вивчення війни.

Джерело: звіт ISW

Деталі: Аналітики інституту перерахували нещодавні повідомлення у ЗМІ про плани західних країн відправити Україні бойову техніку:

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  • Газета The Wall Street Journal повідомляла, що президент США Джо Байден готується відправити в Україну "значну кількість" танків Abrams M1.
  • Німецька газета Der Spiegel повідомила, що канцлер Німеччини Олаф Шольц вирішив поставити Україні щонайменше одну танкову роту (14 танків) танків Leopard 2.
  • Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив, що його країна офіційно звернулася до Німеччини з проханням надати дозвіл на передачу танків Leopard 2 Україні, а міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що Берлін не буде перешкоджати, якщо Польща захоче відправити свої танки в Україну.
  • Британські офіційні особи підтвердили, що Сполучене Королівство відправить Україні 14 танків Challenger 2.
  • Президент Франції Еммануель Макрон не виключає, що його країна відправить в Україну танки Leclerc.

ISW зазначає, що надання західними країнами бойових танків Україні допоможе їй вести механізовану війну для розгрому російських військ і звільнення українських територій.

Аналітики інституту вважають, що Захід, надаючи повільно або утримуючи передачу озброєння, необхідного для широкомасштабних контрнаступальних операцій, сприяв тому, що Україна не змогла скористатися перевагами, пов'язаними з тим, що російські сили були сковані у районі Бахмута.

В ISW також нагадали заяву українського головнокомандувача Валерія Залужного, який у грудні говорив, що Україні потрібно 300 танків для проведення контрнаступальних операцій.

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Теми: танкиСШАвійнаУкраїна
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