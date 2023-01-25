Западные танки помогут Украине вести механизированную войну – ISW

Современные боевые танки, которые предоставят страны НАТО, помогут Украине вести успешную механизированную войну против России, говорится в ежедневном отчете Института изучения войны.

Источник: отчет ISW

Детали: Аналитики института перечислили недавние сообщения в СМИ о планах западных стран отправить Украине боевую технику:

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Газета The Wall Street Journal сообщала, что президент США Джо Байден готовится отправить в Украину "значительное количество" танков Abrams M1.

Немецкая газета Der Spiegel сообщила, что канцлер Германии Олаф Шольц решил поставить Украине по меньшей мере одну танковую роту (14 танков) танков Leopard 2.

Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что его страна официально обратилась к Германии с просьбой предоставить разрешение на передачу танков Leopard 2 Украине, а министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что Берлин не будет препятствовать, если Польша захочет отправить свои танки в Украину.

Британские официальные лица подтвердили, что Соединенное Королевство отправит Украине 14 танков Challenger 2.

Президент Франции Эммануэль Макрон не исключает, что его страна отправит в Украину танки Leclerc.

ISW отмечает, что предоставление западными странами боевых танков Украине поможет ей вести механизированную войну для разгрома российских войск и освобождения украинских территорий.

Аналитики института считают, что Запад, предоставляя медленно или удерживая передачу вооружения, необходимого для широкомасштабных контрнаступательных операций, способствовал тому, что Украина не смогла воспользоваться преимуществами, связанными с тем, что российские силы были скованы в районе Бахмута.

В ISW также напомнили заявление украинского главнокомандующего Валерия Залужного, который в декабре говорил, что Украине нужно 300 танков для проведения контрнаступательных операций.