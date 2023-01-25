Западные танки помогут Украине вести механизированную войну – ISW
Современные боевые танки, которые предоставят страны НАТО, помогут Украине вести успешную механизированную войну против России, говорится в ежедневном отчете Института изучения войны.
Источник: отчет ISW
Детали: Аналитики института перечислили недавние сообщения в СМИ о планах западных стран отправить Украине боевую технику:
- Газета The Wall Street Journal сообщала, что президент США Джо Байден готовится отправить в Украину "значительное количество" танков Abrams M1.
- Немецкая газета Der Spiegel сообщила, что канцлер Германии Олаф Шольц решил поставить Украине по меньшей мере одну танковую роту (14 танков) танков Leopard 2.
- Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что его страна официально обратилась к Германии с просьбой предоставить разрешение на передачу танков Leopard 2 Украине, а министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что Берлин не будет препятствовать, если Польша захочет отправить свои танки в Украину.
- Британские официальные лица подтвердили, что Соединенное Королевство отправит Украине 14 танков Challenger 2.
- Президент Франции Эммануэль Макрон не исключает, что его страна отправит в Украину танки Leclerc.
ISW отмечает, что предоставление западными странами боевых танков Украине поможет ей вести механизированную войну для разгрома российских войск и освобождения украинских территорий.
Аналитики института считают, что Запад, предоставляя медленно или удерживая передачу вооружения, необходимого для широкомасштабных контрнаступательных операций, способствовал тому, что Украина не смогла воспользоваться преимуществами, связанными с тем, что российские силы были скованы в районе Бахмута.
В ISW также напомнили заявление украинского главнокомандующего Валерия Залужного, который в декабре говорил, что Украине нужно 300 танков для проведения контрнаступательных операций.