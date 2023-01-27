Тищенко скрывал свою нескольконедельную заграничную командировку

Нардеп Николай Тищенко почти месяц находился в заграничной командировке, но об этом стало известно только 26 января.

Источник: источник УП во фракции "Слуга народа", Тищенко в Facebook

Прямая речь Тищенко: "... сейчас я действительно нахожусь с командировкой в Азии. Все высшие руководители в курсе, как и председатель моей фракции. Идет война и мы только выполняем приказы.

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Мое местонахождение не скрываю, все мои встречи официальные и задокументированы".

Детали: Тищенко также отметил, что первой остановкой его заграничной командировки был город Хошимин во Вьетнаме. Вторая же остановка – Королевство Таиланд.

По словам нардепа, после посещения Таиланда он снова вернется во Вьетнам.

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Как стало известно УП, Тищенко выехал в заграничную командировку 30 декабря, однако до 26 января скрывал свою дипломатическую миссию.

Что предшествовало:

Раньше стало известно, что заместитель генпрокурора Алексей Симоненко ездил в отпуск в Испанию, еще и на "Мерседесе" львовского предпринимателя и депутата Григория Козловского.

Поэтому 23 января Совет национальной безопасности и обороны Украины решил, что на время военного положения госслужащие могут выезжать за пределы Украины исключительно в служебные командировки. Однако Тищенко это не помешало.

С другой стороны, Кабинет министров, вероятно, еще не внес соответствующие изменения в постановление о порядке пересечения границы: на это СНБО отвел 5 дней.

Однако за неуместность такого поведения во время войны Тищенко уже исключили из партии, уволили с должности заместителя главы фракции в Верховной Раде и хотят выгнать из фракции, хотя сам путешественник уверяет, что усиленно работает за границей.

Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук Николая Тищенко за границу не отправлял.

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Совет национальной безопасности и обороны Украины ограничил выезд государственных чиновников, народных депутатов и других представителей власти командировками. Очевидно, так президент отреагировал на скандал с поездкой Николая Тищенко в Таиланд.