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"Що неможливе зараз, стане можливим завтра": Резніков про винищувачі для України

Роман ПетренкоНеділя, 29 січня 2023, 14:56
Що неможливе зараз, стане можливим завтра: Резніков про винищувачі для України
F-16 ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО З ВІКІПЕДІЇ

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що після отримання танків від союзників, Україна сподівається отримати військові літаки, які можуть "змінити правила гри" у війні з Росією.

Джерело: Резніков в інтерв’ю телеканалу CBC

Деталі: Резніков озвучив "список побажань" щодо озброєння, яке необхідно Україні: винищувачі, інші бойові літаки та далекобійні ракети.

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При цьому він наголосив, що Україну не цікавлять удари по території Росії, а лише знищення складів та командних пунктів армії РФ.

Міністр заявив, що покладає надії на нові два тижні переговорів щодо винищувачів для України. Він сподівається на позитивне рішення, як вже було з засобами ППО та далекобійною артилерією.

Пряма мова Резнікова: "Для мене все, що неможливо сьогодні, [буде] можливим завтра".

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов натякнув, що міжнародні партнери нададуть Україні багатофункціональний легкий винищувач F-16.
  • Повітряні сили ЗСУ наголошували, що вважають пріоритетом отримання багатофункціональних винищувачів.
  • Президент Володимир Зеленський вважає, що після рішення про танки Україна має вийти на постачання літаків - це важливе завдання.
  • Компанія-виробник американських винищувачів F-16 заявила, що готова постачати літаки в європейські країни, які реекспортуватимуть свої винищувачі в Україну.
  • Військові чиновники негласно підштовхують Міністерство оборони США до схвалення відправки в Україну винищувачів F-16, щоби допомогти їй захиститися від російських ракет і безпілотників.

Теми: РезніковМіноборонизброявійна
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