Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

"Що неможливе зараз, стане можливим завтра": Резніков про винищувачі для України

Роман ПетренкоНеділя, 29 січня 2023, 15:56
F-16 ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО З ВІКІПЕДІЇ

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що після отримання танків від союзників, Україна сподівається отримати військові літаки, які можуть "змінити правила гри" у війні з Росією.

Джерело: Резніков в інтерв’ю телеканалу CBC

Деталі: Резніков озвучив "список побажань" щодо озброєння, яке необхідно Україні: винищувачі, інші бойові літаки та далекобійні ракети.

При цьому він наголосив, що Україну не цікавлять удари по території Росії, а лише знищення складів та командних пунктів армії РФ.

Міністр заявив, що покладає надії на нові два тижні переговорів щодо винищувачів для України. Він сподівається на позитивне рішення, як вже було з засобами ППО та далекобійною артилерією.

Пряма мова Резнікова: "Для мене все, що неможливо сьогодні, [буде] можливим завтра".

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов натякнув, що міжнародні партнери нададуть Україні багатофункціональний легкий винищувач F-16.
  • Повітряні сили ЗСУ наголошували, що вважають пріоритетом отримання багатофункціональних винищувачів.
  • Президент Володимир Зеленський вважає, що після рішення про танки Україна має вийти на постачання літаків - це важливе завдання.
  • Компанія-виробник американських винищувачів F-16 заявила, що готова постачати літаки в європейські країни, які реекспортуватимуть свої винищувачі в Україну.
  • Військові чиновники негласно підштовхують Міністерство оборони США до схвалення відправки в Україну винищувачів F-16, щоби допомогти їй захиститися від російських ракет і безпілотників.

Теми: РезніковМіноборонизброявійна
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Україна піднялася в індексі сприйняття корупції

МЗС вважає неприйнятним висловлювання президента Хорватії про Крим

Ексслідчий ГПУ Сус отримав 9 років колонії

Повітряні сили: Для оборони неба Україні потрібно до 200 багатоцільових літаків

Борис Джонсон назвав умову, за якої не було б війни РФ в Україні

Росія готується до наступу і посилює військо на Донбасі – ISW

Усі новини...
Резніков
Росія готує ІПСО проти Резнікова і Єрмака – розвідка
Західні танки буде підтримувати українська артилерія: Резніков показав САУ "Богдана"
Резніков: Танки – це "залізний кулак" для прориву ліній оборони ворога
Останні новини
13:17
На Буданова було скоєно щонайменше 10 замахів – The Washington Post
13:13
В Європі встановили перші хаби збору техніки для українців
13:02
У кольорах українського прапора: представлено логотип і гасло Євробачення-2023
12:55
Торік у Prozorro провели 2,8 мільйона закупівель на майже пів мільярда
12:54
Боротьба за гідне прощання та пам’ять. З чим стикаються побратими й рідні загиблих воїнів
12:53
Кабмін спростив умови для автобусного сполучення на прифронтових територіях
12:53
оновленоВ усіх областях України знову вила сирена тривоги
12:30
Samsung не планує цього року скорочувати інвестиції в чіпи
12:08
фотоЗастрелив, розчленував і підпалив: вирахували окупанта з РФ, який убив цивільного
12:07
Курс валют на 31 січня: готівкові долар та євро дешевшають
Усі новини...