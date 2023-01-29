"Що неможливе зараз, стане можливим завтра": Резніков про винищувачі для України
Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що після отримання танків від союзників, Україна сподівається отримати військові літаки, які можуть "змінити правила гри" у війні з Росією.
Джерело: Резніков в інтерв’ю телеканалу CBC
Деталі: Резніков озвучив "список побажань" щодо озброєння, яке необхідно Україні: винищувачі, інші бойові літаки та далекобійні ракети.
При цьому він наголосив, що Україну не цікавлять удари по території Росії, а лише знищення складів та командних пунктів армії РФ.
Міністр заявив, що покладає надії на нові два тижні переговорів щодо винищувачів для України. Він сподівається на позитивне рішення, як вже було з засобами ППО та далекобійною артилерією.
Пряма мова Резнікова: "Для мене все, що неможливо сьогодні, [буде] можливим завтра".
Передісторія:
- Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов натякнув, що міжнародні партнери нададуть Україні багатофункціональний легкий винищувач F-16.
- Повітряні сили ЗСУ наголошували, що вважають пріоритетом отримання багатофункціональних винищувачів.
- Президент Володимир Зеленський вважає, що після рішення про танки Україна має вийти на постачання літаків - це важливе завдання.
- Компанія-виробник американських винищувачів F-16 заявила, що готова постачати літаки в європейські країни, які реекспортуватимуть свої винищувачі в Україну.
- Військові чиновники негласно підштовхують Міністерство оборони США до схвалення відправки в Україну винищувачів F-16, щоби допомогти їй захиститися від російських ракет і безпілотників.