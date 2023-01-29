"Що неможливе зараз, стане можливим завтра": Резніков про винищувачі для України

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що після отримання танків від союзників, Україна сподівається отримати військові літаки, які можуть "змінити правила гри" у війні з Росією.

Джерело: Резніков в інтерв’ю телеканалу CBC

Деталі: Резніков озвучив "список побажань" щодо озброєння, яке необхідно Україні: винищувачі, інші бойові літаки та далекобійні ракети.

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При цьому він наголосив, що Україну не цікавлять удари по території Росії, а лише знищення складів та командних пунктів армії РФ.

Міністр заявив, що покладає надії на нові два тижні переговорів щодо винищувачів для України. Він сподівається на позитивне рішення, як вже було з засобами ППО та далекобійною артилерією.

Пряма мова Резнікова: "Для мене все, що неможливо сьогодні, [буде] можливим завтра".

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