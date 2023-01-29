"Что невозможно сейчас, станет возможным завтра": Резников об истребителях для Украины

Министр обороны Алексей Резников заявил, что после получения танков от союзников, Украина надеется получить военные самолеты, которые могут "изменить правила игры" в войне с Россией.

Источник: Резников в интервью телеканалу CBC

Детали: Резников озвучил "список пожеланий" относительно вооружения, которое необходимо Украине: истребители, другие боевые самолеты и дальнобойные ракеты.

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При этом он отметил, что Украину не интересуют удары по территории России, а только уничтожение складов и командных пунктов армии РФ.

Министр заявил, что возлагает надежды на новые две недели переговоров по истребителям для Украины. Он надеется на положительное решение, как уже было со средствами ПВО и дальнобойной артиллерией.

Прямая речь Резникова: "Для меня все, что невозможно сегодня, [будет] возможным завтра".

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