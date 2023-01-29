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"Что невозможно сейчас, станет возможным завтра": Резников об истребителях для Украины

Роман ПетренкоВоскресенье, 29 января 2023, 15:56
F-16 ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО ИЗ ВИКИПЕДИИ

Министр обороны Алексей Резников заявил, что после получения танков от союзников, Украина надеется получить военные самолеты, которые могут "изменить правила игры" в войне с Россией.

Источник: Резников в интервью телеканалу CBC

Детали: Резников озвучил "список пожеланий" относительно вооружения, которое необходимо Украине: истребители, другие боевые самолеты и дальнобойные ракеты.

При этом он отметил, что Украину не интересуют удары по территории России, а только уничтожение складов и командных пунктов армии РФ.

Министр заявил, что возлагает надежды на новые две недели переговоров по истребителям для Украины. Он надеется на положительное решение, как уже было со средствами ПВО и дальнобойной артиллерией.

Прямая речь Резникова: "Для меня все, что невозможно сегодня, [будет] возможным завтра".

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов намекнул, что международные партнеры предоставят Украине многофункциональный легкий истребитель F-16.
  • Воздушные силы ВСУ отмечали, что считают приоритетом получение многофункциональных истребителей.
  • Президент Владимир Зеленский считает, что после решения о танках Украина должна выйти на поставки самолетов - это важная задача.
  • Компания-производитель американских истребителей F-16 заявила, что готова поставлять самолеты в европейские страны, которые будут реэкспортировать свои истребители в Украину.
  • Военные чиновники негласно подталкивают Министерство обороны США к одобрению отправки в Украину истребителей F-16, чтобы помочь ей защититься от российских ракет и беспилотников.

Темы: РезниковМинобороныоружиевойна
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