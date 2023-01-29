"Что невозможно сейчас, станет возможным завтра": Резников об истребителях для Украины
Министр обороны Алексей Резников заявил, что после получения танков от союзников, Украина надеется получить военные самолеты, которые могут "изменить правила игры" в войне с Россией.
Источник: Резников в интервью телеканалу CBC
Детали: Резников озвучил "список пожеланий" относительно вооружения, которое необходимо Украине: истребители, другие боевые самолеты и дальнобойные ракеты.
При этом он отметил, что Украину не интересуют удары по территории России, а только уничтожение складов и командных пунктов армии РФ.
Министр заявил, что возлагает надежды на новые две недели переговоров по истребителям для Украины. Он надеется на положительное решение, как уже было со средствами ПВО и дальнобойной артиллерией.
Прямая речь Резникова: "Для меня все, что невозможно сегодня, [будет] возможным завтра".
Предыстория:
- Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов намекнул, что международные партнеры предоставят Украине многофункциональный легкий истребитель F-16.
- Воздушные силы ВСУ отмечали, что считают приоритетом получение многофункциональных истребителей.
- Президент Владимир Зеленский считает, что после решения о танках Украина должна выйти на поставки самолетов - это важная задача.
- Компания-производитель американских истребителей F-16 заявила, что готова поставлять самолеты в европейские страны, которые будут реэкспортировать свои истребители в Украину.
- Военные чиновники негласно подталкивают Министерство обороны США к одобрению отправки в Украину истребителей F-16, чтобы помочь ей защититься от российских ракет и беспилотников.