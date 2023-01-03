На Житомирській митниці виявили товари з РФ на 1,5 млн

Працівники ДБР на Житомирській митниці виявило товари з Росії, вартістю 1,5 млн грн – їх вилучили на потреби держави.

Джерело: ДБР та Офіс генпрокурора у Telegram

Дослівно ДБР: "У ході масштабних профілактичних заходів працівники ДБР провели обшуки на Житомирській митниці, за результатами яких було виявлено товари з Російської Федерації, завезені до України всупереч чинному законодавству. Загальна вартість майна з РФ склала понад 1,5 млн грн".

Деталі: За даними слідства, у вересні 2022 року приватна фірма з Києва, в порушення закону, ввезла на територію України товари російського виробництва для автомобілів на суму понад 1,5 млн грн.



В офіційних документах країною походження ділки вказали КНР, тоді як насправді товар був вироблений та імпортувався з Росії.

Фото прокуратури

Під час обшуку товар, а також документи, які підтверджують його походження з країни-агресора, вилучили. Вирішується питання про передачу арештованого майна в управління АРМА.



Попередня кваліфікація правопорушення: зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 364 КК України).