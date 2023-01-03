На Житомирской таможне обнаружили товары из РФ на 1,5 млн

Работники ГБР на Житомирской таможне обнаружило товары из России, стоимостью 1,5 млн грн – их изъяли на нужды государства.

Источник: ГБР и Офис генпрокурора в Telegram

Дословно ГБР: "В ходе масштабных профилактических мероприятий работники ГБР провели обыски на Житомирской таможне, по результатам которых были обнаружены товары из Российской Федерации, ввезенные в Украину вопреки действующему законодательству. Общая стоимость имущества из РФ составила более 1,5 млн грн".

Детали: По данным следствия, в сентябре 2022 года частная фирма из Киева, в нарушение закона, ввезла на территорию Украины товары российского производства для автомобилей на сумму более 1,5 млн грн.

В официальных документах страной происхождения дельцы указали КНР, тогда как на самом деле товар был произведен и импортировался из России.

Фото прокуратуры

Во время обыска товар, а также документы, подтверждающие его происхождение из страны-агрессора, изъяли. Решается вопрос о передаче арестованного имущества в управление АРМА.

Предварительная квалификация правонарушения: злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия (ч. 2 ст. 364 УК Украины).