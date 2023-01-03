Душили, били та застосовували електрошокер – на Миколаївщині виявили катівню окупантів

Правоохоронці виявили чергову катівню на Миколаївщині, яку окупанти облаштували у селі Олександрівка.

Джерело: Миколаївська обласна прокуратура в Facebook, СБУ у Telegram

Дослівно прокуратура: "За даними слідства, представники країни-агресора захопили домоволодіння у селищі та незаконно тримали і жорстоко катували місцевих жителів, які відмовились співпрацювати з ворогом".

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Деталі: В СБУ додали, що з людей намагались "вибити" адреси перебування українських патріотів, зокрема учасників руху опору.



Потерпілих душили поліетиленовими пакетами, били важкими предметами і застосовували електрошокер.

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Під час проведення слідчих дій у катівні виявили та вилучили "знаряддя" тортур.

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Правоохоронці встановили українських громадян, яких окупанти упродовж місяця незаконно утримували і катували. Триває встановлення усіх потерпілих від дій загарбників.

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За даним фактом розслідують кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) ККУ.