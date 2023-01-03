Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленський обговорив з прем’єром Британії подальшу оборонну співпрацю

"Європейська правда"Вівторок, 3 січня 2023, 17:23

Президент Володимир Зеленський обговорив подальшу співпрацю у сфері оборони з главою уряду Великої Британії Ріші Сунаком.

Про це глава держави написав у Twitter, повідомляє "Європейська правда".

"Обговорив подальшу оборонну співпрацю з прем’єр-міністром Великої Британії. Погодилися активізувати наші зусилля для наближення перемоги вже цьогоріч. Маємо для цього конкретні рішення", - йдеться у повідомленні.

Раніше Ріші Сунак звернувся до українців на тлі оголошення про новий пакет підтримки для допомоги Києву у знешкодженні наземних мін, пообіцявши продовжувати підтримку Києва.

Йдеться про понад 1000 металошукачів VALLON та 100 комплектів для знешкодження бомб.

Нагадаємо, Британія виділить 2,3 млрд фунтів стерлінгів на допомогу Україні у 2023 році.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: ЗеленськийВелика БританіяСунак
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Україна на весну планує великий наступ – Буданов

фотоСБУ взялась за поїздку Панченко з каналів Медведчука в окуповані Донецьк і Маріуполь

Хакери дізналися, що Лукашенко міг надурити Путіна з тестами на ковід

Кулеба анонсував нову зустріч формату "Рамштайн" 

мапа, оновленоДві години по всій Україні лунала повітряна тривога

інфографікаАрахамія і Тимошенко не хочуть виганяти нардепів ОПЗЖ з Ради – "Чесно"

Усі новини...
Зеленський
Поляки назвали Зеленського політиком року у світі, в Польщі – Дуду
Зеленський і прем’єр Нідерландів поговорили про наступний "Рамштайн"
Зеленський збирав Ставку: заслухав доповіді Залужного й Буданова
Останні новини
16:53
У "Дії" знову можна підтвердити власність нерухомості: послуга не працювала з початку війни
16:52
Президент Румунії попросив Зеленського переглянути закон про нацменшини
16:51
Рейтинг Шольца за рік обвалився майже вдвічі
16:50
Міністр оборони Польщі підписав контракт на купівлю 116 танків Abrams
16:34
Росія більше не є військовою загрозою для світу – Буданов
16:10
Реконструкції головних подій 2022 року - дайджест
16:05
В Іспанії тютюнові компанії будуть змушені платити за прибирання недопалків
15:56
Детектив БЕБ збирав "данину" з нелегального продажу сигарет - прокуратура
15:49
відеоУчасник Нацвідбору на Євробачення Мойсей Бондаренко зіграв у звільненому Ізюмі
15:30
Споживання електроенергії зростає через два фактори, області отримали ліміти
Усі новини...