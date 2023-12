Зеленський обговорив з прем’єром Британії подальшу оборонну співпрацю

Президент Володимир Зеленський обговорив подальшу співпрацю у сфері оборони з главою уряду Великої Британії Ріші Сунаком.

Про це глава держави написав у Twitter, повідомляє "Європейська правда".

"Обговорив подальшу оборонну співпрацю з прем’єр-міністром Великої Британії. Погодилися активізувати наші зусилля для наближення перемоги вже цьогоріч. Маємо для цього конкретні рішення", - йдеться у повідомленні.

Together with 🇬🇧 Prime Minister @RishiSunak, we discussed further defense cooperation. We agreed to intensify our efforts to bring victory closer this year already. We already have concrete decisions for this.