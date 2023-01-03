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Зеленський обговорив з прем’єром Британії подальшу оборонну співпрацю

"Європейська правда"Вівторок, 3 січня 2023, 16:23

Президент Володимир Зеленський обговорив подальшу співпрацю у сфері оборони з главою уряду Великої Британії Ріші Сунаком.

Про це глава держави написав у Twitter, повідомляє "Європейська правда".

"Обговорив подальшу оборонну співпрацю з прем’єр-міністром Великої Британії. Погодилися активізувати наші зусилля для наближення перемоги вже цьогоріч. Маємо для цього конкретні рішення", - йдеться у повідомленні.

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Раніше Ріші Сунак звернувся до українців на тлі оголошення про новий пакет підтримки для допомоги Києву у знешкодженні наземних мін, пообіцявши продовжувати підтримку Києва.

Йдеться про понад 1000 металошукачів VALLON та 100 комплектів для знешкодження бомб.

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Нагадаємо, Британія виділить 2,3 млрд фунтів стерлінгів на допомогу Україні у 2023 році.

Теми: ЗеленськийВелика БританіяСунак
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