Зеленський обговорив з прем’єром Британії подальшу оборонну співпрацю
Президент Володимир Зеленський обговорив подальшу співпрацю у сфері оборони з главою уряду Великої Британії Ріші Сунаком.
Про це глава держави написав у Twitter, повідомляє "Європейська правда".
"Обговорив подальшу оборонну співпрацю з прем’єр-міністром Великої Британії. Погодилися активізувати наші зусилля для наближення перемоги вже цьогоріч. Маємо для цього конкретні рішення", - йдеться у повідомленні.
Together with 🇬🇧 Prime Minister @RishiSunak, we discussed further defense cooperation. We agreed to intensify our efforts to bring victory closer this year already. We already have concrete decisions for this.— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 3, 2023
Раніше Ріші Сунак звернувся до українців на тлі оголошення про новий пакет підтримки для допомоги Києву у знешкодженні наземних мін, пообіцявши продовжувати підтримку Києва.
Йдеться про понад 1000 металошукачів VALLON та 100 комплектів для знешкодження бомб.
Нагадаємо, Британія виділить 2,3 млрд фунтів стерлінгів на допомогу Україні у 2023 році.