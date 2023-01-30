Масове вбивство в Оленівці буде одним із звинувачень на трибуналі проти РФ – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що масове вбивство українських військовослужбовців у колонії Оленівки на Донеччині стане одним із звинувачень, висунутих проти Росії на міжнародному трибуналі.

Джерело: Зеленський у Twitter

Пряма мова: "Шість місяців тому (29 липня – ред.) Росія здійснила жахливий теракт в Оленівці. Ми не дозволимо забути про цей злочин. Пам'ятаємо кожного загиблого українського воїна та боремося за покарання всіх винних у їхній загибелі. Винні будуть знайдені й притягнуті до відповідальності.

Підступне масове вбивство в Оленівці буде одним із звинувачень на міжнародному трибуналі проти російського агресора".

Шість місяців тому Росія здійснила жахливий теракт в Оленівці. Ми не дозволимо забути про цей злочин. Памʼятаємо кожного загиблого 🇺🇦 воїна та боремося за покарання всіх винних у їхній загибелі. Винні будуть знайдені й притягнуті до відповідальності. 1/2 — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 29, 2023

Передісторія:

29 липня російські медіа повідомили про обстріл колонії в Оленівці на Донеччині, де утримувалися українські полонені. Пропагандисти стверджували, що є щонайменше 53 загиблих.

Генштаб України спростував звинувачення РФ, що удар нанесли ЗСУ. За інформацією Генштабу, росіяни намагалися приховати катування і вбивства полонених.

У розвідці вважають, що вбивство українських полонених в Оленівці на Донеччині організували найманці ПВК "Вагнера" за особистою вказівкою Євгена Пригожина, не узгодивши це з керівництвом Міноборони Росії.

Підрозділи "Азову" оголосили полювання на причетних до вбивства військовополонених в Оленівці.

У жовтні Міжнародний комітет Червоного Хреста заявив, що не може "пробитися силою" до українських військовополонених, яких незаконно утримує РФ, однак "поділяє розчарування" України.

29 січня в Офісі президента поскаржилися, що за 6 місяців Міжнародний комітет Червоного хреста так і не направив делегацію в Оленівку