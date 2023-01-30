Масове вбивство в Оленівці буде одним із звинувачень на трибуналі проти РФ – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що масове вбивство українських військовослужбовців у колонії Оленівки на Донеччині стане одним із звинувачень, висунутих проти Росії на міжнародному трибуналі.

Джерело: Зеленський у Twitter

Пряма мова: "Шість місяців тому (29 липня – ред.) Росія здійснила жахливий теракт в Оленівці. Ми не дозволимо забути про цей злочин. Пам'ятаємо кожного загиблого українського воїна та боремося за покарання всіх винних у їхній загибелі. Винні будуть знайдені й притягнуті до відповідальності.

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Підступне масове вбивство в Оленівці буде одним із звинувачень на міжнародному трибуналі проти російського агресора".

Шість місяців тому Росія здійснила жахливий теракт в Оленівці. Ми не дозволимо забути про цей злочин. Памʼятаємо кожного загиблого 🇺🇦 воїна та боремося за покарання всіх винних у їхній загибелі. Винні будуть знайдені й притягнуті до відповідальності. 1/2 — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 29, 2023

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