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Масове вбивство в Оленівці буде одним із звинувачень на трибуналі проти РФ – Зеленський

"Українська правда"Понеділок, 30 січня 2023, 05:25
Масове вбивство в Оленівці буде одним із звинувачень на трибуналі проти РФ – Зеленський
НАСЛІДКИ ВИБУХУ В КОЛОНІЇ ОЛЕНІВКИ 29 ЛИПНЯ, СКРІНШОТ ВІДЕО РОСІЙСЬКИХ ПРОПАГАНДИСТІВ

Президент України Володимир Зеленський заявив, що масове вбивство українських військовослужбовців у колонії Оленівки на Донеччині стане одним із звинувачень, висунутих проти Росії на міжнародному трибуналі.

Джерело: Зеленський у Twitter

Пряма мова: "Шість місяців тому (29 липня – ред.) Росія здійснила жахливий теракт в Оленівці. Ми не дозволимо забути про цей злочин. Пам'ятаємо кожного загиблого українського воїна та боремося за покарання всіх винних у їхній загибелі. Винні будуть знайдені й притягнуті до відповідальності.

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Підступне масове вбивство в Оленівці буде одним із звинувачень на міжнародному трибуналі проти російського агресора".

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • 29 липня російські медіа повідомили про обстріл колонії в Оленівці на Донеччині, де утримувалися українські полонені. Пропагандисти стверджували, що є щонайменше 53 загиблих. 
  • Генштаб України спростував звинувачення РФ, що удар нанесли ЗСУ. За інформацією Генштабу, росіяни намагалися приховати катування і вбивства полонених.
  • У розвідці вважають, що вбивство українських полонених в Оленівці на Донеччині організували найманці ПВК "Вагнера" за особистою вказівкою Євгена Пригожина, не узгодивши це з керівництвом Міноборони Росії.
  • Підрозділи "Азову" оголосили полювання на причетних до вбивства військовополонених в Оленівці.
  • У жовтні Міжнародний комітет Червоного Хреста заявив, що не може "пробитися силою" до українських військовополонених, яких незаконно утримує РФ, однак "поділяє розчарування" України. 
  • 29 січня в Офісі президента поскаржилися, що за 6 місяців Міжнародний комітет Червоного хреста так і не направив делегацію в Оленівку

Теми: ЗеленськийДонецька областьРосіявійна
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