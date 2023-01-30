Массовое убийство в Еленовке будет одним из обвинений на трибунале против РФ – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что массовое убийство украинских военнослужащих в колонии Еленовки в Донецкой области станет одним из обвинений, выдвинутых против России на международном трибунале.

Источник: Зеленский в Twitter

Прямая речь: "Шесть месяцев назад (29 июля – ред.) Россия совершила ужасный теракт в Еленовке. Мы не позволим забыть об этом преступлении. Помним каждого погибшего украинского воина и боремся за наказание всех виновных в их гибели. Виновные будут найдены и привлечены к ответственности.

Коварное массовое убийство в Еленовке будет одним из обвинений на международном трибунале против российского агрессора".

Шість місяців тому Росія здійснила жахливий теракт в Оленівці. Ми не дозволимо забути про цей злочин. Памʼятаємо кожного загиблого 🇺🇦 воїна та боремося за покарання всіх винних у їхній загибелі. Винні будуть знайдені й притягнуті до відповідальності. 1/2 — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 29, 2023

Предыстория:

29 июля российские медиа сообщили об обстреле колонии в Еленовке Донецкой области, где содержались украинские пленные. Пропагандисты утверждали, что есть по меньшей мере 53 погибших.

Генштаб Украины опроверг обвинения РФ, что удар нанесли ВСУ. По информации Генштаба, россияне пытались скрыть пытки и убийства пленных.

В разведке считают, что убийство украинских пленных в Еленовке Донецкой области организовали наемники ЧВК "Вагнера" по личному указанию Евгения Пригожина, не согласовав это с руководством Минобороны России.

Подразделения "Азова" объявили охоту на причастных к убийству военнопленных в Еленовке.

В октябре Международный комитет Красного Креста заявил, что не может "пробиться силой" к украинским военнопленным, которых незаконно удерживает РФ, однако "разделяет разочарование" Украины.

29 января в Офисе президента пожаловались, что за 6 месяцев Международный комитет Красного креста так и не направил делегацию в Еленовку.