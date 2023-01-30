Массовое убийство в Еленовке будет одним из обвинений на трибунале против РФ – Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что массовое убийство украинских военнослужащих в колонии Еленовки в Донецкой области станет одним из обвинений, выдвинутых против России на международном трибунале.
Источник: Зеленский в Twitter
Прямая речь: "Шесть месяцев назад (29 июля – ред.) Россия совершила ужасный теракт в Еленовке. Мы не позволим забыть об этом преступлении. Помним каждого погибшего украинского воина и боремся за наказание всех виновных в их гибели. Виновные будут найдены и привлечены к ответственности.
Коварное массовое убийство в Еленовке будет одним из обвинений на международном трибунале против российского агрессора".
Шість місяців тому Росія здійснила жахливий теракт в Оленівці. Ми не дозволимо забути про цей злочин. Памʼятаємо кожного загиблого 🇺🇦 воїна та боремося за покарання всіх винних у їхній загибелі. Винні будуть знайдені й притягнуті до відповідальності. 1/2— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 29, 2023
Предыстория:
- 29 июля российские медиа сообщили об обстреле колонии в Еленовке Донецкой области, где содержались украинские пленные. Пропагандисты утверждали, что есть по меньшей мере 53 погибших.
- Генштаб Украины опроверг обвинения РФ, что удар нанесли ВСУ. По информации Генштаба, россияне пытались скрыть пытки и убийства пленных.
- В разведке считают, что убийство украинских пленных в Еленовке Донецкой области организовали наемники ЧВК "Вагнера" по личному указанию Евгения Пригожина, не согласовав это с руководством Минобороны России.
- Подразделения "Азова" объявили охоту на причастных к убийству военнопленных в Еленовке.
- В октябре Международный комитет Красного Креста заявил, что не может "пробиться силой" к украинским военнопленным, которых незаконно удерживает РФ, однако "разделяет разочарование" Украины.
- 29 января в Офисе президента пожаловались, что за 6 месяцев Международный комитет Красного креста так и не направил делегацию в Еленовку.