Массовое убийство в Еленовке будет одним из обвинений на трибунале против РФ – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что массовое убийство украинских военнослужащих в колонии Еленовки в Донецкой области станет одним из обвинений, выдвинутых против России на международном трибунале.

Источник: Зеленский в Twitter

Прямая речь: "Шесть месяцев назад (29 июля – ред.) Россия совершила ужасный теракт в Еленовке. Мы не позволим забыть об этом преступлении. Помним каждого погибшего украинского воина и боремся за наказание всех виновных в их гибели. Виновные будут найдены и привлечены к ответственности.

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Коварное массовое убийство в Еленовке будет одним из обвинений на международном трибунале против российского агрессора".

Шість місяців тому Росія здійснила жахливий теракт в Оленівці. Ми не дозволимо забути про цей злочин. Памʼятаємо кожного загиблого 🇺🇦 воїна та боремося за покарання всіх винних у їхній загибелі. Винні будуть знайдені й притягнуті до відповідальності. 1/2 — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 29, 2023

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