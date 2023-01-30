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Массовое убийство в Еленовке будет одним из обвинений на трибунале против РФ – Зеленский

"Украинская правда"Понедельник, 30 января 2023, 06:25
ПОСЛЕДСТВИЯ ВЗРЫВА В КОЛОНИИ ЕЛЕНОВКИ 29 ИЮЛЯ, СКРИНШОТ ВИДЕО РОССИЙСКИХ ПРОПАГАНДИСТОВ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что массовое убийство украинских военнослужащих в колонии Еленовки в Донецкой области станет одним из обвинений, выдвинутых против России на международном трибунале.

Источник: Зеленский в Twitter

Прямая речь: "Шесть месяцев назад (29 июля – ред.) Россия совершила ужасный теракт в Еленовке. Мы не позволим забыть об этом преступлении. Помним каждого погибшего украинского воина и боремся за наказание всех виновных в их гибели. Виновные будут найдены и привлечены к ответственности.

Коварное массовое убийство в Еленовке будет одним из обвинений на международном трибунале против российского агрессора".

Предыстория:

  • 29 июля российские медиа сообщили об обстреле колонии в Еленовке Донецкой области, где содержались украинские пленные. Пропагандисты утверждали, что есть по меньшей мере 53 погибших. 
  • Генштаб Украины опроверг обвинения РФ, что удар нанесли ВСУ. По информации Генштаба, россияне пытались скрыть пытки и убийства пленных.
  • В разведке считают, что убийство украинских пленных в Еленовке Донецкой области организовали наемники ЧВК "Вагнера" по личному указанию Евгения Пригожина, не согласовав это с руководством Минобороны России.
  • Подразделения "Азова" объявили охоту на причастных к убийству военнопленных в Еленовке.
  • В октябре Международный комитет Красного Креста заявил, что не может "пробиться силой" к украинским военнопленным, которых незаконно удерживает РФ, однако "разделяет разочарование" Украины.
  • 29 января в Офисе президента пожаловались, что за 6 месяцев Международный комитет Красного креста так и не направил делегацию в Еленовку.

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Темы: ЗеленскийДонецкая областьРосcиявойна
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