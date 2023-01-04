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У Польщі судитимуть росіянина і білоруса за шпигунство на користь ГРУ

"Європейська правда"Середа, 4 січня 2023, 10:10

Прокуратура Польщі направила до суду обвинувальний акт проти росіянина і громадянина Білорусі, яких звинувачують у шпигунстві на користь російської військової розвідки (ГРУ).

Про це повідомила прессекретар Окружної прокуратури Варшави Александра Скшиняж, передає "Європейська правда" з посиланням на PAP.

Обвинувальний акт був переданий до Білостоцького регіонального суду відділом військових справ Варшавської воєводської прокуратури 30 грудня 2022 року. У ньому прокурор звинуватив громадянина Росії та громадянина Білорусі у веденні шпигунської діяльності на користь російської військової розвідки з 2017 року по квітень 2022 року. "Обидва були затримані у квітні 2022 року" - нагадала Скшиняж.

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"На підставі матеріалів, зібраних Службою військової контррозвідки, та матеріалів, зібраних в ході слідства, встановлено, що вони брали участь у діяльності російської військової розвідки шляхом розпізнавання військових об'єктів, що мають критичне значення для оборони Республіки Польща, а також шляхом отримання інформації про боєздатність, моральний стан та функціонування підрозділів, у тому числі в часи небезпеки, з подальшим наданням отриманих відомостей вищезгаданій розвідувальній службі" – пояснила вона.

За висновками слідства, обидва фігуранти перебували на території Польщі на законних підставах. "Громадянин Білорусі, спочатку навчаючись в одному з білостоцьких вишів, а потім влаштувавшись на роботу з організації парашутної підготовки, налагодив контакти, у тому числі соціальні, які використовував у своїй діяльності на користь російської військової розвідки. Другий обвинувачений, здійснював діяльність в інтересах російської розвідки, під виглядом проведення культурних заходів та туризму" – розповіла представниця прокуратури.

Крім того, як встановила прокуратура, шпигунська діяльність обвинувачених була зосереджена на військових частинах, розташованих у північно-східній частині Польщі.

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"В рамках цієї діяльності виконувалися завдання з розпізнавання основних елементів ЗС Польщі та збору інформації, зокрема щодо: виконання завдань військовослужбовцями ЗС Польщі в районі державного кордону з Білоруссю у зв'язку з так званою міграційною кризою, чисельності військовослужбовців, які виконують завдання в районі кордону та структури підрозділів, використання ЗС Польщі спеціалізованої техніки, стану бойового духу та оперативних спроможностей, взаємодії військових частин, дислокованих на північному сході Польщі, з військами інших країн-членів НАТО", - зазначається у повідомленні.

З моменту затримання обидва фігуранти справи про шпигунство перебувають під вартою.

Як повідомлялося, 21 грудня Федеральна прокуратура Німеччини заарештувала співробітника Федеральної розвідувальної служби країни за підозрою у державній зраді – чоловіка підозрюють у шпигунстві на користь Росії.

Теми: ПольщаРосіясудшпигунство
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