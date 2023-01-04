Ворог продовжує наступати на трьох складних напрямках – Генштаб

Станом на вечір 4 січня російські окупанти зосереджує зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському та Авдіївському напрямках.

Джерело: Генштаб

Дослівно: "Ворог продовжує переміщувати до районів ведення бойових дій особовий склад, озброєння, військову техніку та боєприпаси. Крім залізничних перевезень використовує військово-транспортну та цивільну авіацію...

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Противник зосереджує зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському та Авдіївському і намагається покращити тактичне положення на Куп’янському напрямках. На Новопавлівському, Запорізькому та Херсонському - веде оборону. Проводить інженерне обладнання позицій та мінування місцевості вздовж лівого берега річки Дніпро".

Деталі: Українська авіація протягом доби завдала 17 ударів по районах зосередження загарбників, а також 4 удари по позиціях ЗРК ворога.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони за поточну добу здійснили вогневе ураження пункту управління, 2 районів зосередження живої сили і військової техніки та складу боєприпасів ворога.

ВІДЕО ДНЯ

Протягом доби 4 січня окупанти завдали 3 ракетних удари по цивільних об’єктах міста Костянтинівка Донецької області, здійснили 9 авіаційних ударів та 14 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка стабільна.

На Сіверському та Слобожанському напрямках для обстрілів ворог застосовував танкови, міномети та артилерію.

На Куп’янському та Лиманському напрямках обстрілів з танків та всього спектру артилерії зазнали райони 15 населених пунктів.

На Бахмутському та Авдіївському напрямках обстріляно райони понад 30 населених пунктів.

На Новопавлівському напрямку під вогневе ураження окупантів потрапили Золота Нива, Вугледар, Микільські Дачі і Пречистівка на Донеччині.

На Запорізькому та Херсонському напрямках ворог здійснив обстріли позицій українських військ з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах понад 40 населених пунктів.