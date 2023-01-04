Враг продолжает наступать на трех сложных направлениях – Генштаб

По состоянию на вечер 4 января российские оккупанты сосредотачивает усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском и Авдеевском направлениях.

Источник: Генштаб

Дословно: "Враг продолжает перемещать в районы ведения боевых действий личный состав, вооружение, военную технику и боеприпасы. Кроме железнодорожных перевозок использует военно-транспортную и гражданскую авиацию...

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Противник сосредоточивает усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском и Авдеевском и пытается улучшить тактическое положение на Купянском направлениях. На Новопавловском, Запорожском и Херсонском - ведет оборону. Проводит инженерное оборудование позиций и минирование местности вдоль левого берега реки Днепр".

Детали: Украинская авиация в течение суток нанесла 17 ударов по районам сосредоточения захватчиков, а также 4 удара по позициям ЗРК врага.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны за текущие сутки осуществили огневое поражение пункта управления, 2 районов сосредоточения живой силы и военной техники и склада боеприпасов врага.

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В течение суток 4 января оккупанты нанесли 3 ракетных удара по гражданским объектам города Константиновка Донецкой области, совершили 9 авиационных ударов и 14 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка стабильная.

На Северском и Слобожанском направлениях для обстрелов враг применял танковые, минометы и артиллерию.

На Купянском и Лиманском направлениях обстрелам из танков и всего спектра артиллерии подверглись районы 15 населенных пунктов.

На Бахмутском и Авдеевском направлениях обстреляны районы более 30 населенных пунктов.

На Новопавловском направлении под огневое поражение оккупантов попали Золотая Нива, Угледар, Никольские Дачи и Пречистовка в Донецкой области.