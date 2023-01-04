Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Враг продолжает наступать на трех сложных направлениях – Генштаб

Алена МазуренкоСреда, 4 января 2023, 18:48
фото: Генштаб

По состоянию на вечер 4 января российские оккупанты сосредотачивает усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском и Авдеевском направлениях. 

Источник: Генштаб

Дословно: "Враг продолжает перемещать в районы ведения боевых действий личный состав, вооружение, военную технику и боеприпасы. Кроме железнодорожных перевозок использует военно-транспортную и гражданскую авиацию...

Противник сосредоточивает усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском и Авдеевском и пытается улучшить тактическое положение на Купянском направлениях. На Новопавловском, Запорожском и Херсонском - ведет оборону. Проводит инженерное оборудование позиций и минирование местности вдоль левого берега реки Днепр".

Детали: Украинская авиация в течение суток нанесла 17 ударов по районам сосредоточения захватчиков, а также 4 удара по позициям ЗРК врага.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны за текущие сутки осуществили огневое поражение пункта управления, 2 районов сосредоточения живой силы и военной техники и склада боеприпасов врага.

В течение суток 4 января оккупанты нанесли 3 ракетных удара по гражданским объектам города Константиновка Донецкой области, совершили 9 авиационных ударов и 14 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

ВИДЕО ДНЯ

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка стабильная.

На Северском и Слобожанском направлениях для обстрелов враг применял танковые, минометы и артиллерию.

На Купянском и Лиманском направлениях обстрелам из танков и всего спектра артиллерии подверглись районы 15 населенных пунктов. 

На Бахмутском и Авдеевском направлениях обстреляны районы более 30 населенных пунктов. 

На Новопавловском направлении под огневое поражение оккупантов попали Золотая Нива, Угледар, Никольские Дачи и Пречистовка в Донецкой области.

Темы: ГенштабБахмутвойнаРосcия
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

В Латвии задержали российского пропагандиста по подозрению в нарушении санкций ЕС

фотоПутин отправил к странам НАТО "Горшкова" с "Цирконами": Медведев злорадствует

Собор и церковь Киево-Печерской Лавры официально вернули в госсобственность

фото, видеоМасштабная схема поборов на Одесской таможне: деньги прятали под плинтусами и туалете

фотоЗадержан замглавы Одесской ОГА: хотел "отмазать" подчиненного от тюрьмы

ВВП Украины в 2022 году упал на 30% – предварительная оценка Минэкономики

Все новости...
Генштаб
Генштаб подтвердил удар по врагу в Токмаке: уничтожили около 80 оккупантов
Россия лишилась еще 720 захватчиков и средства ПВО ‒ Генштаб ВСУ
ВСУ поразили два пункта управления РФ, враг наступает на Бахмутском направлении – Генштаб
Последние новости
18:46
В России госпитализировали путинолюба Михалкова
18:25
Германия может предоставить БМП Marder Украине после решения Франции о танках - СМИ
18:23
дополнено"Лицемерие оставьте": в ОП отреагировали на "перемирие" Путина
18:20
Ученые обнаружили экзопланету, на которой новый год наступает каждые 5 дней
18:08
Беларусь получила от РФ еще три десятка БТРов
17:51
Нога была уже синяя и холодная: врачи "Охматдита" спасли концовку подростка из Херсона
17:50
Заседание суда по экстрадиции Жеваго перенесли на 19 января
17:40
Российские оккупанты повредили в Украине 1189 культурных объектов. Больше всего – на Донетчине и Киевщине
17:36
В Латвии задержали российского пропагандиста по подозрению в нарушении санкций ЕС
17:33
БЭБ арестовало активы холдинга "Евротерминал" на 700 миллионов: принадлежит россиянам
Все новости...