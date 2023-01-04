Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

В Естонії поновили роботу над конфіскацією російських активів на користь України

Середа, 4 січня 2023, 20:13

Міністерства закордонних справ і юстиції Естонії повернулись до питання про використання заморожених російських активів для допомоги Україні і працюють над підготовкою юридичних підстав для такого кроку.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в матеріалі ERR.

Зазначається, що минулого четверга, 29 грудня, кабінет міністрів Естонії поставив перед відомствами завдання опрацювати правовий бік питання конфіскації російських активів, заморожених у країні.

Реклама:

За словами естонського міністра закордонних справ Урмаса Рейнсалу, мета в тому, щоб створити основу для подальшого використання цих заморожених активів для відновлення України.

"Замороження означає, що майно, скажімо так, стоїть. Образно кажучи, перебуває в підвішеному стані. Мета має бути в тому, щоб цей великий ресурс спрямувати на відновлення, на підтримку України", – пояснив він.

Рейнсалу впевнений, що створення правових умов для цього рішення необхідне і воно стане важливим прецедентом.

ВІДЕО ДНЯ

"У перспективі це істотно послабить Росію, залякає агресора. Отже, політичне обґрунтування для нього є. Щодо пошуку юридичного обґрунтування, то зараз у Європі правило, що відчуження майна можливе, якщо є конкретне рішення суду. Зокрема, наприклад, у разі кримінального діловодства – конфіскація", – наголосив глава МЗС.

Він додав, що міжнародне право загалом передбачає механізм компенсації з боку сторони, яка заподіяла шкоду, і вважає, "що в цьому сенсі юридично це можливо, а політично вкрай необхідно зробити".

Очікується, що протягом місяця уряд Естонії отримає конкретний список пропозицій, і на їхній основі ухвалюватимуть подальші рішення.

Як повідомлялось, Естонія в межах санкцій ЄС проти Росії за війну заморозила в країні активи росіян на десятки мільйонів євро, більшість пов’язані із двома олігархами. Порахувати точну вартість заморожених активів майже неможливо, бо сума постійно змінюється: підсанкційні компанії можуть використовувати заморожені кошти в окремих випадках.

Читайте також: Більш обережна Європа: чи піде ЄС на створення механізму конфіскації російських активів.

Теми: ЕстоніяРосіясанкції
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Сирський назвав найближчі цілі росіян на трьох напрямках, де наступає ворог

У ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Білий дім: Лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Ексофіцер ГРУ приїхав у Нідерланди й хоче дати свідчення МКС

Усі новини...
Естонія
Естонський міністр просить ЄС збільшити витрати на оборону і підтримку України
Естонія експортує до Росії найбільшу кількість товарів поза ЄС
Естонія домовилась про подальше розгортання іспанських NASAMS у себе
Останні новини
09:23
фото, відео Китай сколихнув потужний землетрус: понад 100 людей загинули
09:18
Розмінування: з початку року в експлуатацію повернули понад 200 тисяч гектарів сільгоспземель
09:11
Спостерігачі: Вибори у Сербії пройшли у несправедливих умовах і з підкупом виборців
08:35
Сирський назвав найближчі цілі росіян на трьох напрямках, де наступає ворог
08:27
ЗСУ за добу знищили 1 140 окупантів і 15 танків
08:09
Штаб Трампа розраховує зібрати підтримку для висунення у президенти до середини березня
07:47
Росіяни атакували Хмельниччину двома "Шахедами" − їх збили
07:36
фото, відео В Ісландії почалось велике виверження вулкана
07:23
Росіяни атакували на 6 напрямках − Генштаб
06:51
Росіяни хочуть створити концерн на базі захопленого "Азовмашу" – ЦНС
Усі новини...
Реклама: