В Естонії поновили роботу над конфіскацією російських активів на користь України

Міністерства закордонних справ і юстиції Естонії повернулись до питання про використання заморожених російських активів для допомоги Україні і працюють над підготовкою юридичних підстав для такого кроку.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в матеріалі ERR.

Зазначається, що минулого четверга, 29 грудня, кабінет міністрів Естонії поставив перед відомствами завдання опрацювати правовий бік питання конфіскації російських активів, заморожених у країні.

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За словами естонського міністра закордонних справ Урмаса Рейнсалу, мета в тому, щоб створити основу для подальшого використання цих заморожених активів для відновлення України.

"Замороження означає, що майно, скажімо так, стоїть. Образно кажучи, перебуває в підвішеному стані. Мета має бути в тому, щоб цей великий ресурс спрямувати на відновлення, на підтримку України", – пояснив він.

Рейнсалу впевнений, що створення правових умов для цього рішення необхідне і воно стане важливим прецедентом.

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"У перспективі це істотно послабить Росію, залякає агресора. Отже, політичне обґрунтування для нього є. Щодо пошуку юридичного обґрунтування, то зараз у Європі правило, що відчуження майна можливе, якщо є конкретне рішення суду. Зокрема, наприклад, у разі кримінального діловодства – конфіскація", – наголосив глава МЗС.

Він додав, що міжнародне право загалом передбачає механізм компенсації з боку сторони, яка заподіяла шкоду, і вважає, "що в цьому сенсі юридично це можливо, а політично вкрай необхідно зробити".

Очікується, що протягом місяця уряд Естонії отримає конкретний список пропозицій, і на їхній основі ухвалюватимуть подальші рішення.

Як повідомлялось, Естонія в межах санкцій ЄС проти Росії за війну заморозила в країні активи росіян на десятки мільйонів євро, більшість пов’язані із двома олігархами. Порахувати точну вартість заморожених активів майже неможливо, бо сума постійно змінюється: підсанкційні компанії можуть використовувати заморожені кошти в окремих випадках.

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