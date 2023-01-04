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Росіяни за день більше пів сотні разів обстріляли Сумщину

"Українська правда"Середа, 4 січня 2023, 22:07
Фото ілюстративне

Протягом дня російські війська 55 разів обстріляли територію Сумської області.

Джерело: очільник Сумської ОДА Дмитро Живицький

Пряма мова: "Протягом дня ворог завдав 55 ударів по Краснопільській, Шалигинській, Білопільській, Зноб-Новгородській та Середино-Будській громадах".

Деталі: Живицький розповів, що російські війська обстрілювали прикордоння із мінометів і артилерії. В результаті обстрілів пошкоджено електролінії.

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Теми: РосіявійнаСуми
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