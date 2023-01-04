Росіяни за день більше пів сотні разів обстріляли Сумщину
Середа, 4 січня 2023, 21:07
Протягом дня російські війська 55 разів обстріляли територію Сумської області.
Джерело: очільник Сумської ОДА Дмитро Живицький
Пряма мова: "Протягом дня ворог завдав 55 ударів по Краснопільській, Шалигинській, Білопільській, Зноб-Новгородській та Середино-Будській громадах".
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Деталі: Живицький розповів, що російські війська обстрілювали прикордоння із мінометів і артилерії. В результаті обстрілів пошкоджено електролінії.