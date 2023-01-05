Німецька опозиція вимагає у Шольца ініціювати з союзниками поставку Україні танків

Опозиційна фракція Християнсько-соціального союзу (ХСС) у Бундестазі закликала німецький уряд спільно з партнерами по НАТО виступити з європейською ініціативою щодо постачання Україні бойових танків західного зразка.

Про це заявив керівник фракції ХСС у Бундестазі Александр Добріндт в інтерв’ю DPA, пише "Європейська правда".

"Ми хочемо, щоб Україна могла реалізувати своє право на самооборону. Для цього їй потрібно більше важкого озброєння - в тому числі танки Leopard 2", - заявив Добріндт.

"Уряд Німеччини має виступити з європейською ініціативою щодо спільних поставок бойових танків", - сказав він.

Україна давно просить у союзників бойові танки та БМП західного зразка. За словами української сторони, йдеться про переговори з федеральним урядом про поставку німецьких моделей Leopard 2 і Marder.

Канцлер Олаф Шольц не хоче постачати такі танки, доки їх не нададуть інші партнери по Альянсу.Він неодноразово наголошував, що Німеччина не буде діяти у цьому питанні наодинці.

Наприкінці грудня заступник міністра закордонних справ та колишній посол України в Німеччині Андрій Мельник висловив переконання, що якщо Берлін не хоче постачати танки самостійно, то йому слід створити для цього альянс із союзниками.

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Між тим, чинний посол України в Німеччині Олексій Макеєв впевнений у тому, що рано чи пізно Берлін змінить своє ставлення у справі передачі Києву основних бойових танків Leopard 2.