Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Ердоган знову запропонував Зеленському посередництво у переговорах з РФ

"Європейська правда"Четвер, 5 січня 2023, 16:10

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у четвер після розмови з російським президентом Владіміром Путіним провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це повідомило управління з комунікацій турецького президента, пише "Європейська правда".

Згідно з заявою, Ердоган зазначив, що Туреччина готова взяти на себе завдання зі сприяння та посередництва для встановлення міцного миру між Росією та Україною. Турецький президент раніше неодноразово пропонував свою посередницьку роль.

Реклама:

У розмові також йшлося про підтримку, яку Туреччина надає Україні в гуманітарній сфері та енергетичних питаннях, а також про роботу зернового коридору. 

Заявивши, що робота з обміну полоненими триває, Ердоган сказав, що він може зробити дипломатичний внесок у прискорення процесу щодо створення зони безпеки на Запорізькій АЕС.

Раніше у четвер Ердоган поспілкувався телефоном з Путіним. 

ВІДЕО ДНЯ

Пресслужба Ердогана заявила, що турецький президент запропонував Путіну підкріпити заклики до миру та переговорів одностороннім оголошенням про припинення вогню.

Путін, зі свого боку, сказав Ердогану, що Росія відкрита до діалогу щодо України, але Києву треба враховувати "нові територіальні реалії".

Теми: ЕрдоганЗеленськийРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відео Китай сколихнув потужний землетрус: понад 100 людей загинули

Сирський назвав найближчі цілі росіян на трьох напрямках, де наступає ворог

У ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Білий дім: Лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Усі новини...
Ердоган
Ердоган сам поїде до Путіна, якого чекали в Анкарі – ЗМІ
Путін поки не їде в Туреччину: зустріч з Ердоганом відкладається
Ердоган заявив, що відновлення "зернової угоди" залежить від виконання Заходом своїх "обіцянок"
Останні новини
09:41
Компенсація за вимушену пересадку замість метро: за першу добу киянам повернули понад 100 тисяч
09:39
Словацька опозиція збирає нові протести проти уряду Фіцо
09:23
фото, відео Китай сколихнув потужний землетрус: понад 100 людей загинули
09:18
Розмінування: з початку року в експлуатацію повернули понад 200 тисяч гектарів сільгоспземель
09:11
Спостерігачі: Вибори у Сербії пройшли у несправедливих умовах і з підкупом виборців
08:35
Сирський назвав найближчі цілі росіян на трьох напрямках, де наступає ворог
08:27
ЗСУ за добу знищили 1 140 окупантів і 15 танків
08:09
Штаб Трампа розраховує зібрати підтримку для висунення у президенти до середини березня
07:47
Росіяни атакували Хмельниччину двома "Шахедами" − їх збили
07:36
фото, відео В Ісландії почалось велике виверження вулкана
Усі новини...
Реклама: