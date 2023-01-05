Ердоган знову запропонував Зеленському посередництво у переговорах з РФ

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у четвер після розмови з російським президентом Владіміром Путіним провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це повідомило управління з комунікацій турецького президента, пише "Європейська правда".

Згідно з заявою, Ердоган зазначив, що Туреччина готова взяти на себе завдання зі сприяння та посередництва для встановлення міцного миру між Росією та Україною. Турецький президент раніше неодноразово пропонував свою посередницьку роль.

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У розмові також йшлося про підтримку, яку Туреччина надає Україні в гуманітарній сфері та енергетичних питаннях, а також про роботу зернового коридору.

Заявивши, що робота з обміну полоненими триває, Ердоган сказав, що він може зробити дипломатичний внесок у прискорення процесу щодо створення зони безпеки на Запорізькій АЕС.

Раніше у четвер Ердоган поспілкувався телефоном з Путіним.

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Пресслужба Ердогана заявила, що турецький президент запропонував Путіну підкріпити заклики до миру та переговорів одностороннім оголошенням про припинення вогню.

Путін, зі свого боку, сказав Ердогану, що Росія відкрита до діалогу щодо України, але Києву треба враховувати "нові територіальні реалії".