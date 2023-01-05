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Эрдоган снова предложил Зеленскому посредничество в переговорах с РФ

"Европейская правда"Четверг, 5 января 2023, 16:10

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в четверг после разговора с российским президентом Владимиром Путиным провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом сообщило управление по коммуникациям турецкого президента, пишет "Европейская правда".

Согласно заявлению, Эрдоган отметил, что Турция готова взять на себя задачу по содействию и посредничеству для установления прочного мира между Россией и Украиной. Турецкий президент ранее неоднократно предлагал свою посредническую роль.

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В разговоре также шла речь о поддержке, которую Турция оказывает Украине в гуманитарной сфере и энергетических вопросах, а также о работе зернового коридора. 

Заявив, что работа по обмену пленными продолжается, Эрдоган сказал, что он может сделать дипломатический вклад в ускорение процесса по созданию зоны безопасности на Запорожской АЭС.

Президент Владимир Зеленский отметил, что обсудил с Эрдоганом сотрудничество в сфере безопасности, в частности по ЗАЭС, обмен военнопленными, развитие "зернового соглашения" и "был рад услышать, что Турция готова участвовать в реализации нашей "формулы мира".

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Ранее в четверг Эрдоган пообщался по телефону с Путиным. 

Пресс-служба Эрдогана заявила, что турецкий президент предложил Путину подкрепить призывы к миру и переговорам односторонним объявлением о прекращении огня.

Путин в свою очередь сказал Эрдогану, что Россия открыта к диалогу по Украине, но Киеву надо учитывать "новые территориальные реалии".

Темы: ЭрдоганЗеленскийРосcия
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