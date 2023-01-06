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США могут передать Украине вместе с Bradley противотанковые ракеты и другие боеприпасы - СМИ

"Европейская правда"Пятница, 6 января 2023, 11:30

Соединенные Штаты планируют передать Украине анонсированные БМП Bradley вместе с новой партией противотанковых ракет и большим количеством других боеприпасов.

Об этом сообщила журналистка "Голоса Америки" Карла Бабб, корреспондент в Пентагоне, пишет "Европейская правда"

"Bradley передадут с сотнями управляемых противотанковых ракет TOW и сотнями тысяч боеприпасов", - сообщила она в ночь на 6 января в своем Twitter.

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Напомним, после телефонного разговора президента США Джо Байдена и канцлера Германии Олафа Шольца 5 января Белый дом сообщил, что США планируют передать Украине боевые машины пехоты Bradley, а Германия - бронемашины Marder. Неофициально сообщалось, что речь может идти о 50 Bradley.

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В дополнение Берлин заявил, что следом за Вашингтоном предоставит Украине батарею ПВО Patriot.

Темы: СШАУкраинаоружиевойна
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