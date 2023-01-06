США могут передать Украине вместе с Bradley противотанковые ракеты и другие боеприпасы - СМИ

Соединенные Штаты планируют передать Украине анонсированные БМП Bradley вместе с новой партией противотанковых ракет и большим количеством других боеприпасов.

Об этом сообщила журналистка "Голоса Америки" Карла Бабб, корреспондент в Пентагоне, пишет "Европейская правда".

"Bradley передадут с сотнями управляемых противотанковых ракет TOW и сотнями тысяч боеприпасов", - сообщила она в ночь на 6 января в своем Twitter.

#BREAKING #Bradleys will come with hundreds of TOW anti-tank guided missiles and hundreds of thousands of rounds of ammunition #Ukraine #ukrainerussia January 5, 2023

Напомним, после телефонного разговора президента США Джо Байдена и канцлера Германии Олафа Шольца 5 января Белый дом сообщил, что США планируют передать Украине боевые машины пехоты Bradley, а Германия - бронемашины Marder. Неофициально сообщалось, что речь может идти о 50 Bradley.

В дополнение Берлин заявил, что следом за Вашингтоном предоставит Украине батарею ПВО Patriot.