Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

США могут передать Украине вместе с Bradley противотанковые ракеты и другие боеприпасы - СМИ

"Европейская правда"Пятница, 6 января 2023, 12:30

Соединенные Штаты планируют передать Украине анонсированные БМП Bradley вместе с новой партией противотанковых ракет и большим количеством других боеприпасов.

Об этом сообщила журналистка "Голоса Америки" Карла Бабб, корреспондент в Пентагоне, пишет "Европейская правда"

"Bradley передадут с сотнями управляемых противотанковых ракет TOW и сотнями тысяч боеприпасов", - сообщила она в ночь на 6 января в своем Twitter.

Напомним, после телефонного разговора президента США Джо Байдена и канцлера Германии Олафа Шольца 5 января Белый дом сообщил, что США планируют передать Украине боевые машины пехоты Bradley, а Германия - бронемашины Marder. Неофициально сообщалось, что речь может идти о 50 Bradley.

В дополнение Берлин заявил, что следом за Вашингтоном предоставит Украине батарею ПВО Patriot.

ВИДЕО ДНЯ

Присоединяйся к клубу читателей УП

Темы: СШАУкраинаоружиевойна
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Карту заминированных территорий создали в Украине

Пентагон подтверждает, что Россия нарушила объявленное ею же "перемирие"

видеоЕпифаний в Киево-Печерской Лавре проводит Рождественскую службу

Обновлено от 06:50Палата представителей США с 15 попытки избрала спикера

В России критикуют Путина за объявленное "перемирие" – ISW

Россия не прекращала атак во время "перемирия" – Гайдай

Все новости...
США
США впервые дадут Украине ракеты Sea Sparrow с радиолокационным наведением - СМИ
Кулеба: Время табу относительно оружия прошло, хороших новостей будет еще больше
Палата представителей США побила 100-летний рекорд провалов голосования за спикера
Последние новости
12:19
Правительство увеличило размер компенсации по программе "муниципальная няня"
12:05
Колядки для детей: подборка на Рождество 2023
11:58
Карту заминированных территорий создали в Украине
11:30
Министры юстиции стран обсудят, как помочь в расследовании военных преступлений в Украине
11:08
Россияне могут взорвать дамбу Сватовского водохранилища - ССО
10:45
В парламенте Финляндии назвали условие передачи Украине танков Leopard 2
10:28
Пентагон подтверждает, что Россия нарушила объявленное ею же "перемирие"
10:06
Кабмин назначил новых временных руководителей "Укргаздобычи" и "Укртрансгаза"
09:57
фотоОбстрел россиянами пожарной части Херсона: погиб спасатель
09:31
Зеленский рассчитывает на поддержку Украины новым спикером Палаты представителей США
Все новости...