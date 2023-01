США могут передать Украине вместе с Bradley противотанковые ракеты и другие боеприпасы - СМИ

Соединенные Штаты планируют передать Украине анонсированные БМП Bradley вместе с новой партией противотанковых ракет и большим количеством других боеприпасов.

Об этом сообщила журналистка "Голоса Америки" Карла Бабб, корреспондент в Пентагоне, пишет "Европейская правда".

"Bradley передадут с сотнями управляемых противотанковых ракет TOW и сотнями тысяч боеприпасов", - сообщила она в ночь на 6 января в своем Twitter.

#BREAKING #Bradleys will come with hundreds of TOW anti-tank guided missiles and hundreds of thousands of rounds of ammunition #Ukraine #ukrainerussia