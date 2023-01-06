В окупованому Маріуполі спрацювала ППО – радник мера

У тимчасово окупованому Маріуполі ввечері 6 січня спрацювала система протиповітряної оборони, окупанти встановили ППО впритул до новобудови, щоб прикритися цивільними.

Джерело: радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в Telegram

Деталі: Близько 16:20 радник мера повідомив про вибух на вул. Карпинського. Пізніше він уточнив, що звук вибуху пов’язаний з роботою російської ППО. За його словами, російські окупанти встановили ППО впритул до новобудови і звідти вели вогонь, прикриваючись цивільними.

Він додав, що у п’ятницю в Маріуполі та Маріупольському районі фіксують підвищену активність авіації. Зокрема, спостерігаються "активні заходи літаків" з напрямку Єйська через Урзуф в бік Запорізької області. Над самим Маріуполем цілий день літають гвинтокрили, за його словами, теж прямуючи у бік Запорізької області.