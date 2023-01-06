Зеленський привітав українців із Різдвом: кожній родині - достатку, а Україні - перемоги

Президент Володимир Зеленський привітав українців із Різдвом Хрестовим і побажав, щоб у кожну родину прийшла злагода, а в Україну – перемога.

Джерело: привітання Зеленського

Пряма мова: "Наші предки вірили, що в ніч на Різдво відкриваються небеса і, якщо в цей час попросити вищі сили про свою мрію, вона неодмінно здійсниться. Сьогодні мрія у всіх у нас одна – нехай у кожну родину прийде злагода, у кожну домівку – достаток, а на українську землю – перемога".

"Бажаю всім щасливого Різдва та смачної куті. Бережіть себе, бережіть свої родини, бережіть нашу Україну".