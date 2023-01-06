Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленський привітав українців із Різдвом: кожній родині - достатку, а Україні - перемоги

Олександр ШумілінП'ятниця, 6 січня 2023, 19:15
Скриншот

Президент Володимир Зеленський привітав українців із Різдвом Хрестовим і побажав, щоб у кожну родину прийшла злагода, а в Україну – перемога.  

Джерело: привітання Зеленського

Пряма мова: "Наші предки вірили, що в ніч на Різдво відкриваються небеса і, якщо в цей час попросити вищі сили про свою мрію, вона неодмінно здійсниться. Сьогодні мрія у всіх у нас одна – нехай у кожну родину прийде злагода, у кожну домівку – достаток, а на українську землю – перемога".

"Бажаю всім щасливого Різдва та смачної куті. Бережіть себе, бережіть свої родини, бережіть нашу Україну".  

Долучайся до клубу читачів УП

Теми: Зеленськийсвяткування
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

відеоНа Різдво прикордонники поклали майже 2 десятки "вагнерівців" під Бахмутом

Данілов прокоментував "перемир’я" від Путіна словами Гоголя про чорта

Кіркоров, Петросян, Кисельов: РНБО запровадила санкції проти російських артистів і пропагандистів

У Соледарі важкі кровопролитні бої, але росіяни не контролюють місто – Череватий

фотоРосіяни обстріляли Бахмут під час "різдвяного перемир’я": 2 загиблих та 13 поранених

Мапу замінованих територій створили в Україні

Усі новини...
Зеленський
Зеленський обговорив з Шольцом подальші постачання зброї Україні і подякував за Patriot
В січні і на початку лютого маємо підготуватися до нових мобілізованих з РФ – Зеленський
Зеленський росіянам: Звільніться від страху перед однією людиною хоча б на Різдво
Останні новини
19:22
Представник Ердогана поклав на Росію відповідальність за затягування війни в Україні
19:07
Український депутат балотуватиметься в президенти ПАРЄ
18:51
відеоНа Різдво прикордонники поклали майже 2 десятки "вагнерівців" під Бахмутом
18:50
У Норвегії – рекордна кількість шукачів притулку через біженців з України
18:44
На Луганщині партизани знищили залізничне полотно, яке використовували окупанти – Гайдай
18:29
відео"Чітко по цілях": ССО зустрічають окупантів на підступах до Бахмута
18:27
Світові ціни на продовольство досягли рекордного рівня у 2022 році – ООН
18:21
"Перемир’я" від росіян: авіаудар, РСЗВ, танки, міномети й артилерія – зведення Генштабу
18:06
У Польщі ухильно прокоментували можливість надання Україні танків Leopard
18:01
У Білорусі легалізували цифрове піратство
Усі новини...