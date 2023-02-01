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Кримінальний авторитет "Лєший" організував фейковий "добробат", який тероризував киян

Валентина РоманенкоСереда, 1 лютого 2023, 15:39
Кримінальний авторитет Лєший організував фейковий добробат, який тероризував киян
фото СБУ

Правоохоронці нейтралізували транснаціональну злочинну організацію, яка тероризувала і залякувала мешканців столичного регіону, та затримали її організаторів.

Джерело: столична поліція, Київська міська прокуратура, речниця прокуратури Надія Максимець у коментарі УП, СБУ

Деталі: Угруповання очолював кримінальний авторитет на прізвисько "Лєший", причетний до численних рейдерських захоплень столичних підприємств.

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Також серед організаторів банди були двоє російських громадян – вихідців із Північного Кавказу. Один із них перебуває під санкціями РНБО.

При цьому, зловмисники діяли під виглядом двох добровольчих формувань.

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За даними слідства, вони систематично вимагали гроші з місцевих підприємців, а в разі відмови – застосовували психологічний тиск, насилля, знищували майно та погрожували фізичною розправою.

 

За даними поліції, від одного із потерпілих члени злочинної організації вимагали гроші за гарантування його власної безпеки та безперешкодного продажу приміщень. Протягом січня 2023 року члени даної злочинної організації вимагали у потерпілого 1 000 000 гривень та 50 000 доларів США.

Загалом правоохоронці зафіксували понад 10 епізодів підпалу автомобілів та об’єктів нерухомості потерпілих, а також нанесення їм тяжких тілесних ушкоджень із застосуванням зброї.

Отримані гроші зловмисники спрямовували до так званого "общака", який на момент обшуку становив 354 тисяч доларів.

 

Після проведених обшуків правоохоронці затримали організатора "Лєшого", двох росіян і ще трьох активних учасників злочинної організації під час вимагання коштів з місцевого підприємця.

Пряма мова Максимець: Учасники злочинної організації були викриті під час вчинення чергового злочину - погрозами вимагали гроші у підприємця. Щоб змусити його заплатити 80 тис доларів вони підпалили його автомобіль та два офісних приміщення. Машину повністю знищено вогнем.

Крім того, продовжуючи психологічний тиск на потерпілого, біля вхідних дверей за місцем його проживання залишили відрізану голову свині із надписом "Думай".

 

Деталі: Під час обшуків за місцями перебування фігурантів правоохоронці виявили речові докази злочинної діяльності:  гроші, зброю, документи та засоби зв’язку.

 

Усім фігурантам повідомлено про підозру у створенні, керівництві злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участі у ній, вимаганні, умисному знищенні або пошкодженні майна.

Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Теми: Київкримінал
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