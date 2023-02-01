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Радбез ООН обговорюватиме війну в Україні в річницю повномасштабного вторгнення

"Європейська правда"Середа, 1 лютого 2023, 21:06

Рада Безпеки ООН збереться на засідання 24 лютого 2023 року – в річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Згідно з офіційним розкладом роботи Радбезу ООН, засідання 24 лютого відбуватиметься за темою "Підтримання миру й безпеки".

Постійна представниця при ООН Мальти, яка нині головує в Раді Безпеки, Ванесса Фрезьєр на брифінгу в середу заявила, що засідання відбуватиметься на високому рівні за участі міністрів закордонних справ.

Вона не змогла уточнити, хто саме буде представляти на засіданні Україну. За її словами, про це буде оголошено ближче до заходу "з міркувань безпеки".

Нагадаємо, Україна планує просувати дві резолюції в Генеральній Асамблеї ООН – щодо реалізації "формули миру" та притягнення Росії до відповідальності за розв’язання війни проти України.

Як повідомлялось, уряд України прагне до кінця лютого 2023 року провести раніше анонсований саміт щодо запропонованої Києвом "формули миру", в ролі посередника розглядається генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш.

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Теми: ООН
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