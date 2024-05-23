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Бійці 110-ї бригади збили російський штурмовик Су-25

Тетяна ОлійникЧетвер, 23 травня 2024, 19:30
Бійці 110-ї бригади збили російський штурмовик Су-25
скриншот з відео 110-ї бригади

Бійці 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка 23 травня збили російський штурмовик Су-25. Це вже п'ятий збитий бригадою літак за останні кілька тижнів.

Джерело: сторінка бригади у Facebook

Дослівно: "Напередодні наші хлопці, посадили на вічну стоянку в донбаських степах ворожий Су-25. Це раз. А вже сьогодні нестримні зенітники 110 ОМБр снайперськи відпрацювали по іще одному Су. Це два".

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Що передувало: 4 травня президент Володимир Зеленський повідомляв, що військові зі 110-ї окремої механізованої бригади збили російський штурмовик Су-25 на Донеччині.

11 травня вони збили ще один Су-25, а 13 травня – третій. Про четверте збиття стало відомо 18 травня. 22 травня Генштаб ЗСУ теж повідомив про збиття Су-25.

Теми: втрати у війніавіа
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