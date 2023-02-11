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До "Гвардії наступу" вже подали понад 20 тисяч заяв

Катерина ТищенкоСубота, 11 лютого 2023, 19:05
До Гвардії наступу вже подали понад 20 тисяч заяв
ФОТО: САЙТ МВС

Бажаючих вступити до лав штурмових бригад "Гвардія наступу" вже понад 20 тисяч.

Джерело: речник НГУ Руслан Музичук в ефірі телемарафону, повідомляє Укрінформ

Пряма мова: "В цілому, вже понад 20 тисяч заявок. У нас є три основні джерела, звідки надходять заявки. Найбільшу кількість ми отримуємо через www.storm.mvs.gov.ua, де працює онлайн-анкета. По цьому каналу отримано понад 14 тис. анкет, понад 7,5 тис. з них – це заявки на вступ саме до підрозділів Національної гвардії.

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Також працюють ЦНАПи, "гарячі лінії", звичайно, проводиться робота через центри комплектування".

Деталі: За його словами, наступний етап – обробка заявок. Вже після цього відібрані кандидати мають зібрати необхідні документи, пройти психологічне тестування, медичну комісію.

"Всі ці етапи відбору необхідні, оскільки ми формуємо саме штурмові бригади. Туди мають потрапити кандидати з високою мотивацією, вони мають відповідати й іншим вимогам для формування таких підрозділів", - підкреслив речник НГУ.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • 2 лютого виконувач обов’язків міністра внутрішніх справ Ігор Клименко розповів, що в МВС почали формувати 8 штурмових бригад "Гвардія наступу" для посилення Сил оборони та звільнення окупованих територій.
  • 3 лютого МВС прозвітувало, що рекрутингова кампанія стартувала досить активно. 
  • Усім військовим, які стануть штурмовиками в "Гвардії наступу", обіцяють перелік соціальних гарантій, серед яких — можливість отримати житло та лікування, а також навчання у ВНЗ.

Теми: Гвардія наступу
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