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В "Гвардию наступления" уже подали более 20 тысяч заявлений

Катерина ТищенкоСуббота, 11 февраля 2023, 20:05
ФОТО: САЙТ МВД

Желающих вступить в ряды штурмовых бригад "Гвардия наступления" уже более 20 тысяч.

Источник: представитель НГУ Руслан Музычук в эфире телемарафона, сообщает Укринформ

Прямая речь: "В целом, уже более 20 тысяч заявок. У нас есть три основных источника, откуда поступают заявки. Наибольшее количество мы получаем через www.storm.mvs.gov.ua, где работает онлайн-анкета. По этому каналу получено более 14 тыс. анкет, более 7,5 тыс. из них - это заявки на вступление именно в подразделения Национальной гвардии.

Также работают ЦНАПы, "горячие линии", конечно, проводится работа через центры комплектования".

Детали: По его словам, следующий этап – обработка заявок. Уже после этого отобранные кандидаты должны собрать необходимые документы, пройти психологическое тестирование, медицинскую комиссию.

"Все эти этапы отбора необходимы, поскольку мы формируем именно штурмовые бригады. Туда должны попасть кандидаты с высокой мотивацией, они должны отвечать и другим требованиям для формирования таких подразделений", - подчеркнул спикер НГУ.

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Темы: Гвардия наступления
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