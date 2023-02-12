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До "Гвардії наступу" надійшло вже 27 тисяч звернень, плануються наступні бригади – МВС

Катерина ТищенкоНеділя, 12 лютого 2023, 17:07
До Гвардії наступу надійшло вже 27 тисяч звернень, плануються наступні бригади – МВС
фото з сайту "Гвардії наступу"

До штурмових бригад "Гвардія наступу" загалом надійшло понад 27 тисяч звернень, з яких понад 15 тисяч заявок на вступ.

Джерело: речниця МВС Мар’яна Рева в ефірі телемарафону

Пряма мова: "За трохи більше ніж тиждень активної кампанії ми відзначаємо велику активність людей до цієї теми. Загалом ми отримали на сьогодні понад 27 тисяч звернень. У цю цифру входять і консультації, які надають працівники у ЦНАПах, а також через гарячу лінію, їх зафіксовано більше 12 тисяч.

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Якщо ми говоримо конкретно про заявки від добровольців на вступ, на долучення до наших бригад, то їх на сьогодні вже більше 15 тисяч. Люди активно записуються, перед цим вони активно розпитують у наших консультантів про умови, про те, що на них очікує".

Деталі: Речниця МВС повідомила, що понад 800 осіб вже пройшли військово-лікарські обстеження і долучені на наступні етапи.

Рева зазначила, що формування 8 бригад, в які зараз триває відбір, проводитимуть до 1 квітня, однак потім формуватимуться наступні штурмові бригади.

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Пряма мова: "Формування восьми бригад, які ми наразі активно комунікуємо, проводитиметься до 1 квітня. Однак ми бачимо, що є велика зацікавленість з боку добровольців, і можемо вже спрогнозувати, що буде формування подальших штурмових бригад. Звісно, цей резерв осіб, які наразі не пройдуть в ці бригади, обов’язково будуть запрошені на відбір до наступних бригад".

Передісторія:

  • 2 лютого виконувач обов’язків міністра внутрішніх справ Ігор Клименко розповів, що в МВС почали формувати 8 штурмових бригад "Гвардія наступу" для посилення Сил оборони та звільнення окупованих територій.
  • 3 лютого МВС прозвітувало, що рекрутингова кампанія стартувала досить активно. 
  • Усім військовим, які стануть штурмовиками в "Гвардії наступу", обіцяють перелік соціальних гарантій, серед яких — можливість отримати житло та лікування, а також навчання у ВНЗ.
  • Станом на 11 лютого повідомлялося про 20 тисяч поданих звернень.

Теми: Гвардія наступуМВС
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