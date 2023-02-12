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В "Гвардию наступления" поступило уже 27 тысяч обращений, планируются следующие бригады – МВД

Катерина ТищенкоВоскресенье, 12 февраля 2023, 18:07
фото с сайта "Гвардии наступления"

В штурмовые бригады "Гвардия наступления" в целом поступило более 27 тысяч обращений, из которых более 15 тысяч заявок на вступление.

Источник: пресс-секретарь МВД Марьяна Рева в эфире телемарафона

Прямая речь: "За чуть более чем неделю активной кампании мы отмечаем большую активность людей к этой теме. В целом мы получили на сегодня более 27 тысяч обращений. В эту цифру входят и консультации, которые предоставляют работники в ЦПАУ, а также через горячую линию, их зафиксировано более 12 тысяч.

Если мы говорим конкретно о заявках от добровольцев на вступление, на присоединение к нашим бригадам, то их на сегодня уже более 15 тысяч. Люди активно записываются, перед этим они активно расспрашивают у наших консультантов об условиях, о том, что их ожидает".

Детали: Пресс-секретарь МВД сообщила, что более 800 человек уже прошли военно-врачебные обследования и приобщены к следующим этапам.

Рева отметила, что формирование 8 бригад, в которые сейчас идет отбор, будут проводить до 1 апреля, однако затем будут формироваться следующие штурмовые бригады.

Прямая речь: "Формирование восьми бригад, которые мы сейчас активно коммуницируем, будет проводиться до 1 апреля. Однако мы видим, что есть большая заинтересованность со стороны добровольцев, и можем уже спрогнозировать, что будет формирование дальнейших штурмовых бригад. Конечно, этот резерв лиц, которые пока не пройдут в эти бригады, обязательно будут приглашены на отбор в следующие бригады".

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Темы: Гвардия наступленияМВД
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